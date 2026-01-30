Despiden los restos de Beto Pianelli en la sede de los Metrodelegados
El gremialista murió a los 59 años. Transitaba una enfermedad y se encontraba hospitalizado.
El sindicalista Roberto “Beto” Pianelli murió el jueves tras permanecer internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires. Desde ayer, sus restos son despedidos en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP).
El velorio comenzó a las 20 en la sede del sindicato ubicada en Carlos Calvo 2363 y se prolongará durante este viernes desde las 9 y hasta las 13. Luego, sus restos serán llevados al Cementerio de Chacarita.
“Con profundo dolor despedimos a nuestro querido compañero y Secretario General, Beto Pianelli ¡Hasta la victoria siempre!”, postearon en redes sociales desde AGTSyP al confirmar el fallecimiento del histórico dirigente.
Los mensajes de despedida a Roberto Pianelli
La empresa Emova, concesionaria del servicio de subtes, también expresó condolencias por la muerte del dirigente: “Desde Emova, empresa concesionaria de la Red de Subte de Buenos Aires, expresamos nuestras condolencias a la familia, amigos y colegas de Roberto Pianelli, Secretario General de AGTSyP, y los acompañamos en este triste momento. El equipo directivo se encuentra a disposición de sus allegados para brindar el apoyo que sea necesario”, comunicaron.
Desde la CTA también lamentaron el fallecimiento del referente sindical: “Roberto “Beto” Pianelli representó un emblema de dirigente sindical íntegro, solidario, dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del subte. Deja un legado de conquistas obtenidas con compromiso con las necesidades de sus compañeros, enfrentando la mezquindad de patronales y el desinterés del gobierno por el servicio que reciben los usuarios de la Ciudad”.
“Sobre todo nos deja su ejemplo, su compromiso de militante sindical y de una vida dedicada a la búsqueda de unidad de la clase trabajadora tras el sueño de una patria justa y soberana. Nuestras condolencias a su familia y todos los trabajadores y trabajadoras del subte. Compañero Beto Pianelli, ¡Hasta siempre!“, concluye el texto.
Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, escribió en X: “Se nos fue ‘Beto’ Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”.
