Despiden los restos de Beto Pianelli en la sede de los Metrodelegados

“Sobre todo nos deja su ejemplo, su compromiso de militante sindical y de una vida dedicada a la búsqueda de unidad de la clase trabajadora tras el sueño de una patria justa y soberana. Nuestras condolencias a su familia y todos los trabajadores y trabajadoras del subte. Compañero Beto Pianelli, ¡Hasta siempre!“, concluye el texto.

Por su parte, Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, escribió en X: “Se nos fue ‘Beto’ Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”.