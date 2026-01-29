El comunicado de Emova por el fallecimiento de "Beto" Pianelli: "Triste momento"

La militancia política y sindical de este dirigente se remonta a los años 80, cuando integró el Movimiento Al Socialismo y luego se sumó a la Central de Trabajadores Argentinos. En esta última organización ocupó recientemente el cargo de Secretario de Salud, un puesto desde el cual continuó visibilizando los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores del sector.

image

Desde la CTA también lamentaron el deceso del referente sindical: “Roberto “Beto” Pianelli representó un emblema de dirigente sindical íntegro, solidario, dedicado a la lucha por los derechos de los trabajadores y trabajadoras del subte. Deja un legado de conquistas obtenidas con compromiso con las necesidades de sus compañeros, enfrentando la mezquindad de patronales y el desinterés del gobierno por el servicio que reciben los usuarios de la Ciudad”.

“Sobre todo nos deja su ejemplo, su compromiso de militante sindical y de una vida dedicada a la búsqueda de unidad de la clase trabajadora tras el sueño de una patria justa y soberana. Nuestras condolencias a su familia y todos los trabajadores y trabajadoras del subte. Compañero Beto Pianelli, ¡Hasta siempre!“, concluye el texto.

Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, escribió en X: “Se nos fue ‘Beto’ Pianelli. Duele su partida. Un compañero de lucha. Un gran dirigente. Un tipo distinto. Presente en cada movilización, siempre listo para acompañar la lucha de las y los estatales. Se te va a extrañar. Mucha fuerza a los compas metrodelegados y a sus seres queridos”.

También lo despidió la legisladora de Unión por la Patria Lorena Pokoik, quien lo describió como un “gran compañero y dirigente sindical”. En sus redes sociales, publicó: “Tu lucha por la dignidad de los trabajadores del subte y tu compromiso y militancia por una patria más justa quedarán para siempre en nuestra memoria”.

“Enfrentó a los poderosos, peleó por mejores condiciones para la clase trabajadora, combatió a las burocracias sindicales y nunca dejó de soñar y militar por vivir en un país mejor”, cerró CTA Autónoma de Capital Federal.

Otras organizaciones que lamentaron su partida son la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), así como la referente de izquierda Myriam Bregman; la titular del Ministerio de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, y el ex intendente de Morón, Martín Sabbatella.