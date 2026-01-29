Murió "Beto" Pianelli, líder de los metrodelegados de subte

La batalla contra la burocracia

Su liderazgo se forjó en la confrontación directa con la conducción de la UTA, a la que desafió denunciando métodos violentos y patoteriles. "Teníamos que parar los traslados, nos juntamos todas las líneas y lo logramos", recordaba sobre aquella primera victoria que cimentó su conducción.

Fanático de Boca y lector voraz, en su oficina convivían fotos de Cristina Kirchner, Lula da Silva y El Eternauta. En sus últimas apariciones públicas, se había mostrado preocupado por el avance de la derecha, advirtiendo que el escenario político venía "como un tren acelerando".