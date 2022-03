"Preguntale a Macri": el fuerte cruce entre Gabriela Cerruti y Martín Tetaz

Pocos minutos después, el diputado nacional de Juntos por el Cambio le retrucó por la misma red social: “No, @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan. Anunció un ‘fondo de estabilización’ de un solo precio de la economía y la convocatoria a una ‘mesa de diálogo. No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria La inflación la causan ustedes. A propósito”.

La respuesta de Tetaz motivó un contraataque de Cerruti, quien no dudó en pasar a la ofensiva: “Iba a contestar seriamente. Pero la parte de ‘a propósito’ no me lo permite. Preguntale a @mauriciomacri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto. Y nos dejó el país con 54% de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. A propósito?”