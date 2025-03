Día de la Memoria: el PJ criticó al Gobierno y pidió la reapertura de la Secretaría de DDHH

El PJ enumeró medidas del Ejecutivo que considera inconstitucionales, como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que desregula la economía, el decreto 137/25, que designa jueces de la Corte Suprema sin intervención del Senado, y el DNU 179/25, que aprueba un nuevo endeudamiento con el FMI sin aprobación parlamentaria.

Según el partido, estas decisiones han generado un “retroceso social” reflejado en un aumento de la pobreza por encima del 40%, la pérdida de más de 185.000 empleos y la caída del poder adquisitivo de los salarios en un 20%.

A modo de contraste, el comunicado recordó que fue Néstor Kirchner quien impulsó la declaración del 24 de marzo como feriado nacional para conmemorar el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. En esa línea, el PJ reivindicó la frase de Eva Perón: “Donde existe una necesidad, nace un derecho”, en respuesta a la visión de Milei sobre la economía y el rol del Estado.

El texto, titulado “Los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha, son derechos de las personas”, cierra con un listado de reclamos.

Hace 42 años, el pueblo Argentino eligió la democracia como forma de gobierno y sistema de vida y, en 2006, el 24 de marzo fue declarado feriado nacional por el Presidente Néstor Kirchner. Por eso cada 24 de marzo se conmemora el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, como parte fundamental de nuestra identidad.

Hasta ahora en nuestro país gozaron de reconocimiento como derechos de primera, segunda y tercera generación: los derechos civiles y políticos, derechos humanos esenciales, los derechos económicos sociales y culturales, el derecho a la equidad de género, al ambiente y a la salud, y finalmente, los derechos humanos de las personas con discapacidades. Las palabras de Eva Perón siguen vigentes: “donde existe una necesidad, nace un derecho”.

Muy lejos de estas políticas públicas, el gobierno de Milei ha demostrado su vocación autoritaria y su objetivo de destruir el Estado, violando la Constitución Nacional y desconociendo al Congreso de la Nación. El DNU 70/23 que modifica centenares de normas y desregula la economía, el decreto 137/25 que designa dos Jueces de la Corte Suprema negando la intervención del Senado, el DNU 179/25 que aprueba un nuevo endeudamiento con el FMI sin autorización del Congreso, evidencian el desprecio de esta gestión por el Estado de Derecho y la división de poderes.

Las consecuencias están a la vista: en 2024 la pobreza multidimensional superó el 40%, se perdieron más de 185 mil empleos públicos y privados, el 65% de los jubilados está bajo la línea de pobreza, los salarios perdieron el 20% de su poder adquisitivo, los servicios registran aumentos de hasta el 248% y los combustibles aumentaron 292,9%. Este modelo no es viable para las grandes mayorías, sólo es viable con la brutal represión a las movilizaciones populares, el cercenamiento a las libertades individuales, las campañas de desinformación. El ajuste llevado adelante por el gobierno nacional bajo la responsabilidad de los hermanos Milei, Caputo, Sturzenegger con sus aliados y amigos, es feroz.

Como Partido Justiciaa y principal fuerza política opositora, tenemos la obligación de representar los intereses de nuestro pueblo y defender las conquistas y los logros alcanzados. No podemos admitir retrocesos en materia de Derechos Humanos, ya que estos no son una abstracción, ni un conjunto de teorías, sino que constituyen un piso de igualdad desde el cual queremos edificar nuestra comunidad.

Como movimiento nacional justicialista no podemos permitir que se avasallen las conquistas logradas con años de lucha; ni que el autoritarismo reemplace el diálogo y la institucionalidad. Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social, hoy respondemos que: SIN JUSTICIA SOCIAL NO PUEDE HABER LIBERTAD.

Por ello defendemos y proponemos:

La reapertura de la Secretaría de Derechos Humanos Nacional, con sus respectivas delegaciones provinciales.

La preservación de los archivos policiales, judiciales y administrativos vinculados a las causas de la represión.

La conservación de los Sitios de Memoria en todo el país.

El funcionamiento pleno del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).

La incorporación de los Derechos Humanos en la Educación formal junto a la Constitución Nacional y el NUNCA MÁS.