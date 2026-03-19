Día de la Memoria: los libertarios hicieron gala de su negacionismo en una sesión especial en Diputados
En una escandalosa sesión a 50 años del último golpe cívico militar La Libertad Avanza reflotó la teoría de los dos demonios para justificar el terrorismo de Estado, a los genocidas y negar los 30 mil desaparecidos.
La Cámara de Diputados bonaerense realizó el miércoles su ya tradicional sesión especial por el Día de la Memoria. En ese marco, y a 50 años del último golpe cívico militar que abrió la etapa más cruenta de la historia moderna de la Argentina, los representantes de La Libertad Avanza (LLA) intentaron reflotar la teoría de los dos demonios para justificar el terrorismo de Estado y a los genocidas al tiempo que negaron, una vez más, los 30 mil desaparecidos.
Siguiendo el remanido manual negacionista, el libertario Nahuel Sotelo, de Las Fuerzas del Cielo (espacio referenciado en Santiago Caputo), aseguró que LLA “repudia la violencia política” y volvió a cuestionar a quienes supuestamente se dedican a “contar una parte de la historia”. Sotelo aseguró además que la política “hizo negocios con los derechos humanos”.
“Nosotros no queremos que esto vuelva a suceder y para eso se necesita una memoria completa”, dijo y en tono provocador cruzó a las bancadas mayoritarias. “Pregunto a los compañeros del PJ y correligionarios de la UCR que mantuvieron las intendencias en el gobierno militar y luego fueron candidatos en democracia, ¿por qué no se hacen cargo? Digan que fueron colaboradores y cierren la grieta”, lanzó. “Nosotros verdaderamente decimos nunca más y una justicia en donde la izquierda no pese más que la derecha”, concluyó.
Facundo Tignanelli (Unión por la Patria) le pidió a Sotelo que “se atañe a la temática de la sesión" y, de manera irónica le reclamó que "no le responda con chicanas a la senadora Patricia Bullrich”.
En tanto el diputado de La Libertad Avanza, Ramón Vera Chávez, insistió con la teoría de los dos demonios y pidió “memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los Argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva. ¡Viva la libertad, carajo!”.
“Sabemos todos quienes estamos acá que el último golpe de Estado fue el intento de imponer un plan económico, fue un golpe a la Argentina que venía de un proceso de industrialización y había alcanzado el pleno empleo en el 72 como consecuencia de las políticas de Perón. El jefe cívico de la dictadura, Martínez de Hoz, soñaba con que las medidas del plan de timba financiera no se modificaran, es lo mismo que sueñan hoy los Caputo y los Milei”, marcó a su vez Mayra Mendoza.
José Galván (UxP) se centró en el costado económico y recordó que durante la dictadura se cerraron más de 30 mil fábricas. También recordó el fuerte endeudamiento y el incremento de la pobreza durante ese periodo. A la vez, se estatizó la deuda privada de cientos de empresas y puso el foco en los grupos económicos beneficiados por las autoridades del golpe.
“Cuando iba al secundario recuerdo haber leído que los desocupados de hoy son los desaparecidos de ayer. Ese sistema que mató, torturó y robó niños y niñas, es el mismo sistema que tienen los poderes concentrados para perseguir con adoctrinamiento los pueblos que quieren libertades. Me alegra que un genocida como Videla haya dicho que su peor momento llegó con los Kirchner, me siento orgulloso de eso. El mismo sistema que nos quiere desmemoriados, despolitizados, que solo estemos pensando en llegar a fin de mes, es el que vamos a seguir combatiendo fervientemente”, dijo por su parte el diputado Leonardo Morneo.
A su vez Mónica Schlotthauer, del FIT, reivindicó a las víctimas pero recordó que “verdad es decir que no todo empezó el 24 de marzo de 1976, sino que se generalizó lo que venía con la Triple A bajo el gobierno peronista de Isabel”. “Ese golpe cívico militar y eclesiástico tiene un montón de gente libre y el empresariado que alentó el golpe y se sigue beneficiando”, denunció.
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