Día de la Memoria: los libertarios hicieron gala de su negacionismo en una sesión especial en Diputados

“Sabemos todos quienes estamos acá que el último golpe de Estado fue el intento de imponer un plan económico, fue un golpe a la Argentina que venía de un proceso de industrialización y había alcanzado el pleno empleo en el 72 como consecuencia de las políticas de Perón. El jefe cívico de la dictadura, Martínez de Hoz, soñaba con que las medidas del plan de timba financiera no se modificaran, es lo mismo que sueñan hoy los Caputo y los Milei”, marcó a su vez Mayra Mendoza.

Fuerzas Armadas en la dictadura Se cumplen 43 años de último golpe de Estado

José Galván (UxP) se centró en el costado económico y recordó que durante la dictadura se cerraron más de 30 mil fábricas. También recordó el fuerte endeudamiento y el incremento de la pobreza durante ese periodo. A la vez, se estatizó la deuda privada de cientos de empresas y puso el foco en los grupos económicos beneficiados por las autoridades del golpe.

“Cuando iba al secundario recuerdo haber leído que los desocupados de hoy son los desaparecidos de ayer. Ese sistema que mató, torturó y robó niños y niñas, es el mismo sistema que tienen los poderes concentrados para perseguir con adoctrinamiento los pueblos que quieren libertades. Me alegra que un genocida como Videla haya dicho que su peor momento llegó con los Kirchner, me siento orgulloso de eso. El mismo sistema que nos quiere desmemoriados, despolitizados, que solo estemos pensando en llegar a fin de mes, es el que vamos a seguir combatiendo fervientemente”, dijo por su parte el diputado Leonardo Morneo.

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A su vez Mónica Schlotthauer, del FIT, reivindicó a las víctimas pero recordó que “verdad es decir que no todo empezó el 24 de marzo de 1976, sino que se generalizó lo que venía con la Triple A bajo el gobierno peronista de Isabel”. “Ese golpe cívico militar y eclesiástico tiene un montón de gente libre y el empresariado que alentó el golpe y se sigue beneficiando”, denunció.