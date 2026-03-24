Día de la Memoria: los libros prohibidos por ignorancia de los dictadores genocidas

Día de la memoria: el feroz ataque a la literatura infantil

Tras el golpe de Estado, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional puso un énfasis especial en "cuidar" a los niños de lo que consideraban una ofensiva ideológica en las escuelas. Obras maravillosas como "Un elefante ocupa mucho espacio", de Elsa Bornemann (que relataba una huelga de animales), o "La torre de cubos", de Laura Devetach, sufrieron la censura por decreto bajo el argumento oficial de que agraviaban "a la moral, a la Iglesia y a la familia".

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Como señala el investigador Hernán Invernizzi en la publicación de ANRed, el destino final de estas obras era el fuego, buscando borrar el pensamiento crítico. El 30 de agosto de 1980, la policía bonaerense llevó a cabo la mayor y más triste pira de la historia nacional al quemar en un baldío de Sarandí un millón y medio de ejemplares pertenecientes al Centro Editor de América Latina.

Se cumplió así, con escalofriante exactitud, la histórica advertencia del poeta Heinrich Heine: "Allí donde se comienza quemando libros, se termina quemando hombres".