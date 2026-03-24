Apareció sano y salvo David Cantarino

Fue su esposa, Sandra Carrasco, quien se puso al frente de las acciones legales y la campaña pública para dar con su paradero. A través de sus perfiles en redes sociales, la mujer había manifestado el dramático momento que atravesaba su familia: "Mi marido está desaparecido. Hoy hice la denuncia y se está preparando un habeas corpus", explicó en su momento para solicitar la ayuda de la comunidad.

Afortunadamente, tras la intervención del fiscal Troncoso y el avance de las líneas de investigación, la denuncia por averiguación de paradero que se había formalizado en las últimas 48 horas arrojó resultados positivos, permitiendo que "El Judío Zurdo" regrese a su hogar sin presentar lesiones.