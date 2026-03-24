Imágenes impactantes: un misil cayó en el centro de Tel Aviv

“Vimos destrucción, humo y caos”, dijo el trabajador del servicio de rescate Yoel Moshe, al describir su llegada al lugar minutos después de que el misil impactara. Cuatro personas sufrieron heridas leves, señaló.

Israel había bombardeado pocos minutos antes los suburbios del sur de Beirut, Líbano, y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah.

Al menos ocho personas murieron en este nuevo ataque, según el Ministerio de Salud libanés. Un ataque contra un apartamento residencial al sureste de la capital libanesa mató al menos a tres personas, incluida una niña de 3 años. Otras dos personas murieron en la aldea de Salaa y tres en la aldea de Srifa.

Más de mil personas ya murieron en Líbano desde el inicio de los ataques israelíes y más de 1 millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares.

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En Kuwait, líneas eléctricas fueron alcanzadas por metralla de la defensa antiaérea, lo que provocó cortes parciales de electricidad durante varias horas. Sonaron sirenas de alerta por misiles en Bahrein, y el Ministerio saudí de Defensa indicó que había destruido 19 drones iraníes que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.

“Trump, Netanyahu y los de su calaña son mentirosos por naturaleza y su forma de ser es crear división”, dijo Esmail Kowsari, miembro del comité de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní, según declaraciones citadas por la agencia semioficial de noticias Fars.

Y advirtió: “Debemos pensar con sabiduría. Su naturaleza es sembrar discordia para que puedan hacer que la gente desconfíe de las autoridades y crea que esas acciones han tenido lugar, cuando no ha ocurrido ninguna acción de ese tipo”.

La extensión del plazo por parte de Trump se produce mientras un contingente de miles de marines se dirige hacia la zona, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, situada frente a la costa de Irán y vital para la red petrolera del país.

Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.

A su vez, Irán advirtió que si Estados Unidos avanza en una invasión minará las aguas del golfo Pérsico, lo que complicaría un asalto anfibio y también pondría en peligro todo el transporte marítimo en la zona.