Imágenes impactantes: un misil cayó en el centro de Tel Aviv
Estados Unidos profundiza la concentración de marines frente al estrecho de Ormuz y en Irán temen un intento de invasión terrestre. Teherán amenazó con minar el Golfo Pérsico.
A pesar del intento del presidente Donald Trump de avanzar en una desescalada en la guerra que abrió de manera unilateral junto al premier israelí, Benjamin Netanyahu, en Medio Oriente, los misiles siguen cayendo sobre Irán, Israel y otros países del Golfo Pérsico.
A pesar de la efectividad del sistema de defensa antimisiles israelí, un proyectil impactó este martes en el centro de Tel Aviv mientras en medio de la respuesta iraní a los bombardeos estadounidenses e israelíes.
Empantanado en la guerra, Trump declaró ayer una tregua de cinco días ante el avance de supuestas negociaciones con Teherán. Sin embargo desde la cúpula del poder iraní desmintieron conversaciones y denunciaron que la fake news del magnate republicano no es más que un intento desesperado de Washington por hacer bajar los costos energéticos que se dispararon tras el inicio de la guerra.
Irán lanzó varias oleadas de misiles contra Israel a primera hora de este martes, con reportes de un impacto en el norte del país, en respuesta a los ataques israelíes.
En Tel Aviv, un misil con una ojiva de 100 kilogramos eludió las defensas israelíes y se estrelló contra una calle en el centro de la ciudad, donde hizo volar las ventanas de un edificio de apartamentos vecino y provocó una humareda.
“Vimos destrucción, humo y caos”, dijo el trabajador del servicio de rescate Yoel Moshe, al describir su llegada al lugar minutos después de que el misil impactara. Cuatro personas sufrieron heridas leves, señaló.
Israel había bombardeado pocos minutos antes los suburbios del sur de Beirut, Líbano, y dijo que estaba atacando infraestructura utilizada por el grupo político y militar Hezbollah.
Al menos ocho personas murieron en este nuevo ataque, según el Ministerio de Salud libanés. Un ataque contra un apartamento residencial al sureste de la capital libanesa mató al menos a tres personas, incluida una niña de 3 años. Otras dos personas murieron en la aldea de Salaa y tres en la aldea de Srifa.
Más de mil personas ya murieron en Líbano desde el inicio de los ataques israelíes y más de 1 millón de personas tuvieron que abandonar sus hogares.
En Kuwait, líneas eléctricas fueron alcanzadas por metralla de la defensa antiaérea, lo que provocó cortes parciales de electricidad durante varias horas. Sonaron sirenas de alerta por misiles en Bahrein, y el Ministerio saudí de Defensa indicó que había destruido 19 drones iraníes que tenían como objetivo su Provincia Oriental, rica en petróleo.
“Trump, Netanyahu y los de su calaña son mentirosos por naturaleza y su forma de ser es crear división”, dijo Esmail Kowsari, miembro del comité de seguridad nacional y política exterior del Parlamento iraní, según declaraciones citadas por la agencia semioficial de noticias Fars.
Y advirtió: “Debemos pensar con sabiduría. Su naturaleza es sembrar discordia para que puedan hacer que la gente desconfíe de las autoridades y crea que esas acciones han tenido lugar, cuando no ha ocurrido ninguna acción de ese tipo”.
La extensión del plazo por parte de Trump se produce mientras un contingente de miles de marines se dirige hacia la zona, lo que alimenta la especulación de que Estados Unidos podría intentar apoderarse de la isla de Kharg, situada frente a la costa de Irán y vital para la red petrolera del país.
Estados Unidos bombardeó la isla en el golfo Pérsico hace más de una semana, golpeando sus defensas, pero afirmó que había dejado intacta la infraestructura petrolera.
A su vez, Irán advirtió que si Estados Unidos avanza en una invasión minará las aguas del golfo Pérsico, lo que complicaría un asalto anfibio y también pondría en peligro todo el transporte marítimo en la zona.
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