Día de la Memoria: la lapidaria respuesta de J.J. Urquiza a un hater recordando cómo murió Videla

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"Pero seguramente nosotros podamos levantarnos del inodoro y no morir en el intento. Abrazo", disparó la cuenta oficial del club.

La inconfundible referencia histórica en el Día de la Memoria

La brillante respuesta del CM no fue casual. La mención al inodoro es una referencia directa e inconfundible al indigno final de Jorge Rafael Videla. El ex dictador y principal cabecilla del plan sistemático de exterminio de la Junta Militar falleció a los 87 años, el 17 de mayo de 2013, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba sentado en el inodoro de su celda en el penal de Marcos Paz.

La magistral "domada" virtual del club de Caseros se viralizó en cuestión de minutos. Miles de usuarios celebraron la rapidez mental del encargado de las redes para cruzar a un "hater" utilizando uno de los datos más irónicos y patéticos de la historia del genocida argentino.