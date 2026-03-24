Día de la Memoria: la lapidaria respuesta de J.J. Urquiza a un hater recordando cómo murió Videla
El club publicó un mensaje por los 50 años del golpe de Estado. Ante el agravio, el CM de la institución lanzó una chicana que es viral en Día de la Memoria.
En el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, las redes sociales de los clubes del fútbol argentino se llenaron de mensajes alusivosal 50° aniversario del inicio de la dictadura. Sin embargo, la que se llevó los aplausos fue la del club J.J. Urquiza, que milita en las categorías de ascenso.
Todo comenzó cuando la cuenta oficial del club (@JJUrquiza) publicó un fuerte y sentido comunicado institucional recordando a las víctimas del terrorismo de Estado vinculadas a la institución: "Jamás este día nos será indiferente. Perdimos familia, socios, hinchas, vidas. Perdimos tierras. Pero JAMAS nos van a borrar la memoria. A 50 años del último golpe militar, desde nuestra institución decimos NUNCA MÁS."
IMPORTANTE: Día de la Memoria: Jorge Rafael Videla murió sentado en un inodoro tras un malestar gástrico
El insulto y la letal respuesta del CM
Como suele ocurrir en la plataforma X (ex Twitter) frente a los posteos sobre derechos humanos en el aniversario del golpe de Estado, no tardaron en aparecer usuarios negacionistas buscando provocar. Un internauta identificado como Fernando Dozo citó el emotivo mensaje del club y les respondió con un exabrupto: "Vayanse a cagar".
Lejos de ignorar la agresión o de emitir una respuesta formal y protocolar, el Community Manager (CM) de J.J. Urquiza decidió recoger el guante y contestar con una sutileza cargada de un altísimo nivel de humor negro y rigor histórico.
"Pero seguramente nosotros podamos levantarnos del inodoro y no morir en el intento. Abrazo", disparó la cuenta oficial del club.
La inconfundible referencia histórica en el Día de la Memoria
La brillante respuesta del CM no fue casual. La mención al inodoro es una referencia directa e inconfundible al indigno final de Jorge Rafael Videla. El ex dictador y principal cabecilla del plan sistemático de exterminio de la Junta Militar falleció a los 87 años, el 17 de mayo de 2013, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras se encontraba sentado en el inodoro de su celda en el penal de Marcos Paz.
La magistral "domada" virtual del club de Caseros se viralizó en cuestión de minutos. Miles de usuarios celebraron la rapidez mental del encargado de las redes para cruzar a un "hater" utilizando uno de los datos más irónicos y patéticos de la historia del genocida argentino.
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