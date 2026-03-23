"La historia verdadera": el Gobierno dio un adelanto de su nuevo y provocador video por el Día de la Memoria
En la antesala al 50° aniversario del golpe de Estado, el Gobierno de Javier Milei vuelve a generar controversia con un provocador video.
En la vísperas de una fecha de alta sensibilidad histórica, el Gobierno Nacional volvió a encender la polémica al difundir este lunes un "adelanto" de su pieza audiovisual oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia "completa".
El video, que será publicado íntegramente este martes desde las 9 de la mañana al cumplirse el 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, ratifica la línea discursiva oficial que busca reflotar la denominada "teoría de los dos demonios" y cuestiona el relato histórico consolidado por los organismos de Derechos Humanos.
Bajo la premisa de que existen "mentiras" en la narrativa actual, la comunicación oficial acompañó el video con un texto tajante: "Mañana se cumplen 50 años del 24 de marzo de 1976, fecha que demanda conocer la historia completa, de ambos lados y sin mentiras".
Esta postura se alinea con las declaraciones previas de altos funcionarios del Ejecutivo, quienes han mantenido una posición crítica respecto al número de víctimas civiles y han cuestionado la legitimidad de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia desarrolladas en las últimas décadas.
El testimonio de una nieta recuperada en el video del Gobierno
El adelanto presenta a Miriam Fernández, quien se identifica como la nieta restituida 127 (identidad recuperada en 2017). En su intervención, utiliza términos que resuenan con la estrategia gubernamental de revisión histórica. "Para sanar hay que contar la historia verdadera", comienza.
"La sociedad creyó un relato que no es real y que no es completo", afirma la mujer en el video. Sostiene que "hay cosas que no se contaron y se taparon" y que para sanar es imperativo conocer "una historia y la otra".
Rechazo de los organismos de DDHH
La difusión de este material se produce en paralelo a la masiva Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo, donde referentes como Estela de Carlotto y organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han denunciado un intento de "negacionismo institucional" por parte del Estado.
Para los organismos, el concepto de "historia completa" es utilizado para equiparar el terrorismo de Estado —ejercido de forma sistemática desde el aparato público— con las acciones de organizaciones guerrilleras, una interpretación que la justicia argentina ha rechazado en sucesivos fallos de lesa humanidad.
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