"La historia verdadera": el Gobierno dio un adelanto de su nuevo y provocador video por el Día de la Memoria

El testimonio de una nieta recuperada en el video del Gobierno

El adelanto presenta a Miriam Fernández, quien se identifica como la nieta restituida 127 (identidad recuperada en 2017). En su intervención, utiliza términos que resuenan con la estrategia gubernamental de revisión histórica. "Para sanar hay que contar la historia verdadera", comienza.

"La sociedad creyó un relato que no es real y que no es completo", afirma la mujer en el video. Sostiene que "hay cosas que no se contaron y se taparon" y que para sanar es imperativo conocer "una historia y la otra".

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Rechazo de los organismos de DDHH

La difusión de este material se produce en paralelo a la masiva Vigilia por la Identidad en Plaza de Mayo, donde referentes como Estela de Carlotto y organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han denunciado un intento de "negacionismo institucional" por parte del Estado.

Para los organismos, el concepto de "historia completa" es utilizado para equiparar el terrorismo de Estado —ejercido de forma sistemática desde el aparato público— con las acciones de organizaciones guerrilleras, una interpretación que la justicia argentina ha rechazado en sucesivos fallos de lesa humanidad.