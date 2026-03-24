Día de la Memoria: qué hacer productivo en 75 minutos en vez de ver el video negacionista del Gobierno
La Casa Rosada publicó un documental de una hora y cuarto con mirada negacionista. Opciones para aprovechar este Día de la Memoria de forma constructiva.
Este martes feriado por el Día de la Memoria, el Gobierno de Javier Milei difundió un video oficial de 75 minutos que reflota la teoría de los dos demonios. Frente a este intento negacionista, te proponemos excelentes planes culturales y reflexivos para invertir esa misma cantidad de tiempo.
La publicación de la Casa Rosada busca instaurar nuevamente un relato que equipara el terrorismo de Estado con el accionar de las organizaciones guerrilleras. Sin embargo, tras la multitudinaria vigilia por la identidad realizada anoche en Plaza de Mayo, la sociedad demostró en las calles que la memoria popular sigue intacta y vigente a 50 años del golpe.
IMPORTANTE: Día de la Memoria: el emotivo mensaje de los cinco grandes del fútbol argentino a 50 años del golpe
Si preferís invertir esa hora y cuarto en mantener vivo el reclamo histórico de Verdad y Justicia, te dejamos varias recomendaciones valiosas:
Paseos y marchas para este Día de la Memoria
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Sumate a la movilización: Las calles del centro porteño y de las principales plazas del país están repletas. En 75 minutos tenés tiempo de sobra para acercarte a la marcha principal hacia Plaza de Mayo, compartir un mate y acompañar a los organismos de Derechos Humanos.
Recorré un Espacio de la Memoria: Sitios históricos como la ex ESMA o los ex centros clandestinos de detención de tu barrio (como el Olimpo o el Club Atlético) suelen tener jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas breves que invitan a la reflexión colectiva.
Películas y testimonios sobre la dictadura
Aunque la mayoría de los largometrajes superan la hora y cuarto, podés usar esos 75 minutos para sumergirte en el cine nacional o ver piezas documentales fundamentales:
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Archivos de Madres y Abuelas: Plataformas como YouTube o el archivo de canal Encuentro cuentan con cientos de entrevistas a Estela de Carlotto, Taty Almeida y la recordada Nora Cortiñas que te llenarán de esperanza y fuerza de lucha en menos de una hora.
Kamchatka (2002): Si estás en casa, 75 minutos alcanzan perfectamente para ver más de la mitad de esta conmovedora película de Marcelo Piñeyro, que narra la clandestinidad y el exilio interno a través de los ojos inocentes de un niño.
Libros que vencen al negacionismo
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Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar: Te tomará mucho menos de 75 minutos leer esta obra cumbre del periodismo argentino escrita por Rodolfo Walsh. Es un análisis lúcido, valiente y letal de las consecuencias económicas y sociales del plan de Martínez de Hoz, escrito a un año del golpe.
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El Nunca Más: Leer el prólogo original escrito por Ernesto Sabato y repasar algunos de los estremecedores testimonios recopilados por la CONADEP sigue siendo el mejor antídoto contra los discursos oficiales que buscan relativizar el horror.
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