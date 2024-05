Diana Mondino dará explicaciones sobre la política exterior del Gobierno ante el Senado

Según trascendió y como es de público conocimiento, el eje central de la exposición será por el conflicto diplomático con el gobierno de España, desatado por los dichos del presidente Javier Milei contra Pedro Sánchez y su mujer en el acto del partido de ultraderecha VOX.

"Puede haber habido algún error de un lado, pero del otro lado la reacción fue tan desproporcionada que sorprende", manifestó Diana Mondino.

Y señaló: “Asociar a un Estado a una persona no es habitual. Es una tormenta de un vaso de agua. No hay razón porque un comentario que fue bastante críptico porque nadie en la Argentina lo hubiera entendido, y convertirlo en una cuestión de estado no es habitual”.

Esta no es la primera vez que la Canciller se presenta ante los senadores, dado que a finales de marzo lo tuvo que hacer para destrabar el pliego del embajador argentino en el Estado de Israel, Axel Wahnish.