Revelan el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Harta de todo"

Qué se sabe sobre su estado de salud y su posible reemplazo

Tras el accidente ocurrido el lunes por la noche, este martes se confirmó que la actriz no regresará a la casa. Las imágenes del momento mostraron el fuerte impacto y el dolor inmediato luego de golpearse la boca contra el piso de la cocina.

En Intrusos brindaron información sobre su evolución. Rodrigo Lussich detalló: “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”.

En paralelo, comenzó a tomar fuerza una posible incorporación para ocupar su lugar. Daniel Ambrosino explicó: “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”.

Según trascendió, las conversaciones ya están en marcha, aunque la decisión final aún no está tomada. “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, agregó el periodista.

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