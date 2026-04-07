Revelan el verdadero motivo de la salida de Andrea del Boca en Gran Hermano: "Harta de todo"
Andrea del Boca no regresará a Gran Hermano luego de su caída, y en Bondi Live aseguraron que la decisión responde a motivos que exceden el accidente.
En medio de las repercusiones por su salida de Gran Hermano Generación Dorada, se conocieron nuevos detalles sobre por qué Andrea del Boca no volverá al programa. Fue en Bondi Live donde Santiago Riva Roy dio a conocer el trasfondo de la decisión, luego de la fuerte caída que la dejó fuera de la casa.
El periodista sostuvo que el motivo excede lo ocurrido en el accidente y compartió el testimonio directo de la actriz: “No vuelve, está harta de todo. Ojo que esto abre una puerta: no es solo la caída. Del Boca está del orto hablando con su círculo y dice: ‘Estoy harta de todo, no quiero volver’. Ese es el textual”.
A partir de su salida, comenzaron a surgir distintas versiones sobre el clima dentro del reality. En ese marco, Pepe Ochoa aportó su experiencia y señaló: “Lo que yo sí sé que estar en Gran hermano es complicado y es complejo y que el grupo de Sol, Cinzia, etcétera, le hacía la vida imposible a Andrea para que no duerma”.
De esta manera, las opiniones de los panelistas apuntan a que, además del golpe físico, la actriz habría atravesado un fuerte desgaste emocional durante su estadía, lo que terminó pesando en su decisión final.
La partida de Andrea del Boca genera un cambio importante en la dinámica del juego y deja interrogantes sobre cómo seguirá el reality sin una de sus figuras más destacadas.
Qué se sabe sobre su estado de salud y su posible reemplazo
Tras el accidente ocurrido el lunes por la noche, este martes se confirmó que la actriz no regresará a la casa. Las imágenes del momento mostraron el fuerte impacto y el dolor inmediato luego de golpearse la boca contra el piso de la cocina.
En Intrusos brindaron información sobre su evolución. Rodrigo Lussich detalló: “Confirmamos que Andrea dejó la clínica y está en su casa con su mamá y su hija. Si bien está tranquila, está muy dolorida por la caída que sufrió”.
En paralelo, comenzó a tomar fuerza una posible incorporación para ocupar su lugar. Daniel Ambrosino explicó: “Se está negociando que el reemplazo de la actriz en la casa sea su propia hija, Anna Chiara del Boca”.
Según trascendió, las conversaciones ya están en marcha, aunque la decisión final aún no está tomada. “Anna quiere estar segura de que su madre esté bien del accidente”, agregó el periodista.
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