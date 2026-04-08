Requisitos, documentación y cómo hacer para inscribirse a los vouchers educativos 2026

El beneficio está destinado a los padres de alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:

Los titulares de la responsabilidad parental, tutor o guarda de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).

y contar con documento nacional de identidad (DNI). Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.

de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal. Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles , lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.

, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026. El estudiante debe ser alumno regular.

La validación de condición de alumno regular se realizará dos veces al año

Habrá una tercera instancia de certificación, a fin de que la institución educativa brinde información académica del ciclo lectivo que finaliza.

No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión del beneficio hasta que se regularice la deuda cuando se podrá cobrar de manera retroactiva.

ya que esta situación implica una suspensión del beneficio hasta que se regularice la deuda cuando se podrá cobrar de manera retroactiva. En caso de acumular tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.

La evaluación socioeconómica se realizará de forma mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa.

Los beneficiarios de la prestación, validados por las instituciones educativas, recibirán hasta el mes de diciembre, el voucher educativo de forma mensual.

milei y pettovello El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

Documentación a presentar:

DNI y número de CUIL de los menores a cargo.

Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.

CBU actualizado en Mi Anses.

Estar registrado en Mi Argentina.

Una vez finalizada la inscripción, se procederá a la evaluación de la postulación. La evaluación de los requisitos exigidos por el programa estará conformada por tres componentes: la validación de la condición de regularidad del estudiante, la evaluación socioeconómica del ingreso familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares.

Requisitos para acceder a los vouchers educativos:

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Resolución 205/2026:

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