Requisitos, documentación y cómo hacer para inscribirse a los vouchers educativos 2026
El gobierno de Javier Milei abrió la inscripción a los vouchers educativos 2026. Se trata de una ayuda mensual para pagar las cuotas de colegios privados.
El gobierno de Javier Milei avanzó este miércoles con la nueva convocatoria para inscribirse al programa Vouchers Educativos 2026, la asistencia económica destinada a familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.
Así quedó plasmado en la Resolución 205/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
Esta será la tercera edición del programa después de las llevadas adelante en los años 2024 y 2025. El año pasado, por caso, se extendió a lo largo de nueve entregas con acreditaciones consecutivas entre marzo a diciembre inclusive.
Se trata de una ayuda del Estado destinado a las familias para hacer frente a las cuotas que pagan establecimientos educativos privados de inicial, primario y secundario. Para acceder, es necesario que los ingresos del grupo familiar no deben superar una suma equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a abril de esta año a 2.504.600 pesos.
Para inscribirse al programa, los interesados deben ingresar al sitio: https://voucherseducativos.educacion.gob.ar/.
El beneficio está destinado a los padres de alumnos que cumplan con los siguientes requisitos:
- Los titulares de la responsabilidad parental, tutor o guarda de los estudiantes deberán ser argentinos nativos o naturalizados o extranjeros con residencia legal de al menos dos años en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI).
- Familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario con al menos 75% de aporte estatal.
- Los ingresos del grupo familiar no deben superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que equivale a $2.504.600, considerando el último registro actualizado, de febrero 2026.
- El estudiante debe ser alumno regular.
- La validación de condición de alumno regular se realizará dos veces al año
- Habrá una tercera instancia de certificación, a fin de que la institución educativa brinde información académica del ciclo lectivo que finaliza.
- No caer en la irregularidad del pago de la cuota de dos meses consecutivos, ya que esta situación implica una suspensión del beneficio hasta que se regularice la deuda cuando se podrá cobrar de manera retroactiva.
- En caso de acumular tres cuotas impagas, se cancela el beneficio definitivamente.
- La evaluación socioeconómica se realizará de forma mensual a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
- El resultado de la inscripción será publicado en la plataforma del Programa.
- Los beneficiarios de la prestación, validados por las instituciones educativas, recibirán hasta el mes de diciembre, el voucher educativo de forma mensual.
Documentación a presentar:
- DNI y número de CUIL de los menores a cargo.
- Nombre y dirección de la institución educativa a la que asisten.
- CBU actualizado en Mi Anses.
- Estar registrado en Mi Argentina.
Una vez finalizada la inscripción, se procederá a la evaluación de la postulación. La evaluación de los requisitos exigidos por el programa estará conformada por tres componentes: la validación de la condición de regularidad del estudiante, la evaluación socioeconómica del ingreso familiar y la regularidad en el pago de las cuotas escolares.
Requisitos para acceder a los vouchers educativos:
Resolución 205/2026:
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