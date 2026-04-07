Tiroteo y muerte en San Cristóbal: Alejandra Monteoliva y Maximiliano Pullaro hablarán este miércoles
La ministra de Seguridad y el gobernador de Santa Fe darán una conferencia de prensa para brindar detalles de una investigación clave.
Durante la jornada de este miércoles 8 de abril, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezarán una conferencia de prensa en torno al complejo caso tras el tiroteo y muerte de un menor en una escuela de San Cristóbal.
La misma tendrá lugar desde las 11 de la mañana en el Ministerio de Seguridad Nacional, ubicado en la Av. Gelly y Obes 2289, de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, ambos funcionarios darán a conocer detalles de una importante investigación vinculada a los hechos de público conocimiento.
De "mejor compañero" al horror: el doble perfil del tirador de San Cristóbal
El ataque ocurrido en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, sigue generando conmoción y preguntas sin respuesta. G.C., el adolescente de 15 años acusado de asesinar a Ian Cabrera y herir a otros dos estudiantes, tendría un perfil que, hasta pocos días antes del hecho, resultaba desconocido.
El avance de la investigación por el ataque reveló una serie de alarmantes señales sobre el comportamiento desconocido de G.C. que se contraponen al pensamiento que sus compañeros tenían sobre él.
El tirador de San Cristóbal había sido elegido "mejor compañero" en 2025
El adolescente había sido elegido “mejor compañero” a fines del año pasado. La distinción, que se realiza mediante la votación de sus propios compañeros de aula, era reflejo de la buena relación que mantenía con el grupo. “Lo votaron porque lo quieren todos. A nadie le sorprendió que resultara electo, por eso no podemos creer que haya pasado esto. Es una tragedia que nadie podía imaginar”, señalaron integrantes del cuerpo docente de la escuela de San Cristóbal a Infobae.
El mismo día del ataque, la docente Carolina Morel afirmó que el atacante no había mostrado señales de violencia escolar: “Muchos lo conocían. Lo llamativo y para analizar es que es un buen alumno. Nunca hubo ningún indicio”, sostuvo sorprendida.
En la misma línea, la abogada defensora, Mariana Oroño, afirmó que el adolescente no hizo referencia a situaciones de bullying en la escuela y sostuvo que los videos que se viralizaron en redes sociales acerca del comportamiento de sus compañeros eran "bromas internas". Incluso los demás estudiantes se mostraron sorprendidos: “Era un excelente alumno, con buenas notas”, dijeron ante las cámaras horas después de la mortal balacera.
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