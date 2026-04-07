Tiroteo y muerte en San Cristóbal: Alejandra Monteoliva y Maximiliano Pullaro hablarán este miércoles

El mismo día del ataque, la docente Carolina Morel afirmó que el atacante no había mostrado señales de violencia escolar: “Muchos lo conocían. Lo llamativo y para analizar es que es un buen alumno. Nunca hubo ningún indicio”, sostuvo sorprendida.

En la misma línea, la abogada defensora, Mariana Oroño, afirmó que el adolescente no hizo referencia a situaciones de bullying en la escuela y sostuvo que los videos que se viralizaron en redes sociales acerca del comportamiento de sus compañeros eran "bromas internas". Incluso los demás estudiantes se mostraron sorprendidos: “Era un excelente alumno, con buenas notas”, dijeron ante las cámaras horas después de la mortal balacera.

tirador san cristobal