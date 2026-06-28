Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni

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El camino de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Tras las elecciones presidenciales de 2023, Santilli tomó distancia de Horacio Rodríguez Larreta y adoptó una postura de fuerte acompañamiento y alianza con el gobierno de Javier Milei desde su banca en el Congreso. Luego, con la sorpresiva baja de José Luis Espert de las listas por un escándalo financiero, Santilli terminó encabezando la boleta de la alianza unificada entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia de Buenos Aires, logrando un triunfo con más del 41% de los votos.

diego santilli

Aunque resultó electo, no asumió su banca de diputado, dado que, en noviembre de 2025, Milei lo designó como ministro del Interior de la Nación, en una fuerte muestra de la fusión política entre el oficialismo y el sector del PRO que lidera Mauricio Macri.

Este viernes, su rol escaló de manera decisiva al asumir la Jefatura de Gabinete, posicionándose como el articulador político central del gobierno y un punto de equilibrio entre las distintas vertientes oficialistas, manteniendo intactas sus históricas aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense.