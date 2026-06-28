Diego Santilli es el nuevo jefe de Gabinete tras la renuncia de Manuel Adorni
Acorralado por la investigación en su contra sobre presunto enriquecimiento ilícito, Adorni quedó desplazado y Santilli ocupará su lugar.
La situación judicial de Manuel Adorni se ha complicado de manera acelerada en los últimos días, lo que ha decantado en su inevitable salida del gobierno de Javier Milei, pese a la insistencia del presidente por mantenerlo en su cargo. De esta manera, la gestión libertaria eligió a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete.
La causa contra el ahora exfuncionario, que tramita en el juzgado federal a cargo de Ariel Lijo con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, investiga un vertiginoso salto patrimonial y una serie de maniobras financieras difíciles de justificar para la Justicia. Por ello, quien también fungió como vocero presidencial resultó eyectado.
El mensaje de Javier Milei para anunciar a Diego Santilli
"Aquí junto al nuevo Jefe de Gabinete de Ministros @diegosantilli y la Sec. Gral. de la Presidencia @KarinaMileiOk delineando los fundamentos para una transición ordenada del cargo", expresó el Presidente en su cuenta de X (antes Twitter).
El camino de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Tras las elecciones presidenciales de 2023, Santilli tomó distancia de Horacio Rodríguez Larreta y adoptó una postura de fuerte acompañamiento y alianza con el gobierno de Javier Milei desde su banca en el Congreso. Luego, con la sorpresiva baja de José Luis Espert de las listas por un escándalo financiero, Santilli terminó encabezando la boleta de la alianza unificada entre La Libertad Avanza y el PRO en la Provincia de Buenos Aires, logrando un triunfo con más del 41% de los votos.
Aunque resultó electo, no asumió su banca de diputado, dado que, en noviembre de 2025, Milei lo designó como ministro del Interior de la Nación, en una fuerte muestra de la fusión política entre el oficialismo y el sector del PRO que lidera Mauricio Macri.
Este viernes, su rol escaló de manera decisiva al asumir la Jefatura de Gabinete, posicionándose como el articulador político central del gobierno y un punto de equilibrio entre las distintas vertientes oficialistas, manteniendo intactas sus históricas aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense.
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