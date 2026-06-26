Denuncian que Manuel Adorni compró videojuegos con tarjetas de funcionarios de Vocería Presidencial

Los proyectores, según las constancias, costaron 1.831.795 pesos cada uno. Son marca Epson para videojuegos Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV. En cuanto al monitor, es un Gamer 27 Samsung Odyssey Oled G8 4k 240hz Apps Xbox. Al momento de esas compras que rozan los 6 millones de pesos, el sueldo mensual de Adorni era de 3,5 millones de pesos.

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Adorni es fanático de los videojuegos. Antes de asumir como funcionario de Javier Milei, solía hacer transmisiones vía streaming jugando e interactuando con otros jugadores.

La Justicia tiene constancias, además, de otra compra sospechosa que Adorni hizo a través de una funcionaria pública que se desempeñaba a sus órdenes. El 2 de junio del año pasado, Gisela Kocsis pagó en efectivo 8.183.383 pesos en un local de sommiers y ropa blanca. La compra era para la casa que los Adorni habían adquirido a fines de 2024 en el country Indio Cua. Según los investigadores, en esa época el funcionario estaba equipando su recidencia de fin de semana. La factura a nombre de Kocsis fue encontrada en el teléfono de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de esa casa del jefe de Gabinete.

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El celular de Tabar sigue bajo análisis en la fiscalía de Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación del patrimonio de Adorni. En ese teléfono no solo hay datos sobre los gastos del funcionario; también encontraron mensajes en los que el jefe de Gabinete invita a Tabar a coordinar lo que iba a declarar en la Justicia, según supo La Nación de fuentes del caso. Todo indica que Tabar no aceptó. Su testimonio complicó como ningún otro a Adorni porque reveló que solo en la remodelación de Indio Cua el funcionario y su mujer gastaron 245.929 dólares en efectivo.