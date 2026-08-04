Ley de Tierras: Diego Santilli aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Senado

“Estoy convencido de que van a estar los votos para la Ley de Propiedad Privada. Vamos a ir a una sesión bastante ordenada”, adelantó el titular de la mesa ministerial para luego dar cuenta que “Argentina es un gigante que estaba adormecido y ahora está saliendo muy fuerte hacia arriba”.

Victoria Villarruel, en el Senado.

El ministro coordinador confirmó que el oficialismo introducirá cambios en el proyecto antes de su tratamiento en el Senado, estableciendo un límite para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.

“Está poniendo un límite parecido al de otros países de la región, sin ir más lejos Brasil. Pero esperemos a la conferencia que dará Patricia Bullrich, que va a anunciar los cambios. Estoy convencido de que avanzará”, se limitó a decir Santilli.

El proyecto original del gobierno de Javier Milei eliminaba toda barrera a la extranjerización de tierras y habilitaba la venta sin límites. Sin embargo ante la resistencia de sus aliados se vio obligadio a ceder y se avino a subir el tope de extranjerización desde el 15% hasta el 25%. Sin embargo este tope, que hoy es del 15% tanto a nivel nacional, provincial y subprovincial solo regiría ahora (pero del 25%) a nivel nacional por lo que departamentos o municipios podrían venderse en su totalidad llegado el caso.