Ley de Tierras: Diego Santilli aseguró que el oficialismo cuenta con los votos necesarios en el Senado
El Jefe de Gabinete, Diego Santilli, spoileó la conferencia de prensa que dará Patricia Bullrich esta tarde y anticipó que llegaron a un acuerdo con aliados.
Horas antes de que la titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, encabece una conferencia de prensa esta tarde para dar detalles de los cambios introducidos en el polémico proyecto de ley del gobierno de Javier Milei para abrirle las puertas a la extranjerización de tierras rurales, el Jefe de Gabinete Diego Santilli anticipó que ya cuentan con los votos de cara a la sesión del próximo jueves.
En diálogo con Radio Rivadavia el Jefe de Gabinete, spoileó la presentación de Bullrich y afirmó categórico que “están los votos” para aprobar el polémico proyecto de Extranjerización de Tierras Rurales.
“No creo que vaya a tener que desempatar Victoria Villarruel”, deslizó el jefe de Gabinete al tiempo que también adelantó modificaciones al proyecto original y proyectó “una sesión bastante ordenada” en el Senado.
“Van a estar los votos” insisitó Santilli ante el disputado poroteo y la resistencia de amplios sectores usualmente aliados al oficialismo.
Sobre la posibilidad de un eventual empate en la votación que debería ser zanjado por Villarruel, quien ya se pronunió en contra de la iniciativa, Santilli aseguró que "no creo que vaya a tener que desempatar Victoria Villarruel. Por mis conversaciones con Patricia Bullrich, creo que el tema está encaminado”.
“Estoy convencido de que van a estar los votos para la Ley de Propiedad Privada. Vamos a ir a una sesión bastante ordenada”, adelantó el titular de la mesa ministerial para luego dar cuenta que “Argentina es un gigante que estaba adormecido y ahora está saliendo muy fuerte hacia arriba”.
El ministro coordinador confirmó que el oficialismo introducirá cambios en el proyecto antes de su tratamiento en el Senado, estableciendo un límite para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
“Está poniendo un límite parecido al de otros países de la región, sin ir más lejos Brasil. Pero esperemos a la conferencia que dará Patricia Bullrich, que va a anunciar los cambios. Estoy convencido de que avanzará”, se limitó a decir Santilli.
El proyecto original del gobierno de Javier Milei eliminaba toda barrera a la extranjerización de tierras y habilitaba la venta sin límites. Sin embargo ante la resistencia de sus aliados se vio obligadio a ceder y se avino a subir el tope de extranjerización desde el 15% hasta el 25%. Sin embargo este tope, que hoy es del 15% tanto a nivel nacional, provincial y subprovincial solo regiría ahora (pero del 25%) a nivel nacional por lo que departamentos o municipios podrían venderse en su totalidad llegado el caso.
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