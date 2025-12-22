Diego Santilli negó un quiebre con el PRO y respaldó el rumbo legislativo del Gobierno
El ministro del Interior buscó bajar la tensión política tras la votación en Diputados, defendió las designaciones en la AGN y remarcó que el oficialismo y el PRO seguirán articulando en el Congreso.
Luego de una semana marcada por cruces internos y señales de malestar en la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a despejar dudas sobre la relación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO. En declaraciones radiales, el funcionario negó de forma tajante que exista una ruptura política con el partido amarillo, pese a las diferencias surgidas en torno a las designaciones en la Auditoría General de la Nación y al debate por el Presupuesto 2026.
“Vamos a seguir trabajando juntos”, aseguró, en un mensaje destinado tanto al arco político como a los votantes. Santilli contextualizó la discusión en el marco de una agenda legislativa cargada y con proyectos que el Gobierno considera prioritarios. Remarcó que uno de los principales objetivos del oficialismo es que la Argentina vuelva a contar con un Presupuesto aprobado por el Congreso, algo que no ocurre desde hace tres años.
Según explicó, la falta de una ley de gastos actualizada limita la planificación y la previsibilidad, y obliga a administrar con prórrogas que responden a contextos económicos ya superados. En ese sentido, defendió el esfuerzo del Ejecutivo por reunir consensos, aun en un escenario parlamentario fragmentado.
El ministro también se refirió al paquete de iniciativas que acompaña al Presupuesto, entre ellas el proyecto de Inocencia Fiscal y las reformas vinculadas al mercado laboral. Sobre este punto, enfatizó que la propuesta impulsada por el Presidente no apunta a recortar derechos adquiridos, sino a incorporar al sistema a sectores que hoy están excluidos. Reconoció que los tiempos legislativos se vieron afectados por el calendario de fin de año, pero afirmó que ya existe una hoja de ruta clara para avanzar en el Senado durante el verano.
En relación con la polémica generada por la votación de los auditores de la AGN, que derivó en el retiro del bloque del PRO del recinto, Santilli intentó bajar el tono del conflicto. Destacó el acompañamiento que ese espacio político le brindó al Gobierno desde el inicio de la gestión y subrayó que las diferencias forman parte de una etapa de reconfiguración parlamentaria. Según explicó, el peso legislativo del PRO cambió sustancialmente tras el 10 de diciembre, lo que obligó a redefinir estrategias y prioridades.
Finalmente, el ministro insistió en que la sociedad demanda acuerdos y coherencia, más allá de las discusiones coyunturales. Afirmó que el PRO seguirá siendo un aliado clave en el Congreso y que el trabajo conjunto continuará en función de los compromisos asumidos durante la campaña. “Seguimos en el mismo camino”, concluyó, buscando cerrar el episodio con una señal de continuidad política.
