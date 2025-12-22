Diego Santilli negó un quiebre con el PRO y respaldó el rumbo legislativo del Gobierno

Lopesnatto Ritondo Iglesias

El ministro también se refirió al paquete de iniciativas que acompaña al Presupuesto, entre ellas el proyecto de Inocencia Fiscal y las reformas vinculadas al mercado laboral. Sobre este punto, enfatizó que la propuesta impulsada por el Presidente no apunta a recortar derechos adquiridos, sino a incorporar al sistema a sectores que hoy están excluidos. Reconoció que los tiempos legislativos se vieron afectados por el calendario de fin de año, pero afirmó que ya existe una hoja de ruta clara para avanzar en el Senado durante el verano.