Atentado contra Cristina Kirchner: ratificó el archivo parcial de la investigación sobre Gerardo Milman

Según el fallo, los celulares secuestrados y analizados “no presentaron contenido de relevancia para la investigación”, ni arrojaron menciones vinculadas al atentado o a la frase atribuida al exdiputado. Tampoco los entrecruzamientos de llamadas ni las geolocalizaciones aportaron datos de interés, concluyó la justicia.

Frente a los planteos de la querella y la fiscalía, que reclamaban nuevas medidas de prueba, entre ellas, el análisis de otros dispositivos telefónicos, la Cámara sostuvo que su producción resultaría “inoficiosa”, dado el peso de la prueba ya reunida. Además, recordó que el archivo dispuesto no impide una eventual reapertura si surgieran nuevos elementos relevantes.

En su voto, los jueces remarcaron también que en el juicio oral por el atentado -que concluyó recientemente- se acreditó la responsabilidad de los autores materiales, sin que se hiciera referencia a instigadores o financistas externos. Ese contexto, señalaron, refuerza la decisión de mantener el archivo respecto de Milman.

Teléfono bloqueado

Respecto de la propuesta de esperar el resultado del análisis del teléfono de Milman, el cual no pudo ser peritado “en virtud de no haber podido aún ser desbloqueado”, la Cámara resolvió que “dicha medida no obsta al dictado del archivo de este tramo de la investigación, la cual justamente podrá reabrirse en caso de ser hallada la tecnología adecuada para acceder a su contenido”.

Finalmente, el tribunal resolvió confirmar la decisión recurrida dejando firme el archivo parcial de la investigación en lo que respecta al exdiputado nacional.

La posición del camarista Llorens a favor del sobreseimiento

El camarista Llorens coincidió en líneas generales con sus colegas, pero consideró el sobreseimiento de Milman.

“Al haber considerado desde un comienzo que no correspondía secuestrar el celular de G. M. -pues no existía en el sumario elemento alguno que otorgara un mínimo sustento a las expresiones del testigo A., que dieron inicio a la línea investigativa que aquí se trata-, entiendo que las diligencias probatorias que las acusaciones insisten en producir resultan inconducentes, frente a la suficiencia de elementos de prueba que, a mi criterio, permitirían decretar sin más el sobreseimiento del aquí denunciado”, postuló Llorens.

De todas maneras, se unió al voto de sus colegas. “En función de todos estos elementos, y más allá de entender que se encontrarían dadas las condiciones para la desvinculación definitiva de G. M. en el legajo, voto por homologar lo decidido”, esto es el archivo parcial de la investigación.