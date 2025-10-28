Diego Santilli no asumió su nueva banca y ya quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires

diego santilli

Santilli reconoció además que el Gobierno enfrentó una tarea compleja para estabilizar las cuentas públicas y limpiar los pasivos financieros, pero advirtió que “la macro empieza a dar señales, pero la micro aún no despega. Los beneficios tienen que llegar primero a los sectores más castigados, no a la política ni a las grandes corporaciones. Por eso el aumento será una medida concreta y urgente”.

Acerca de la agenda de temas que intentarán llevar al Congreso en esta segunda parte del gobierno de Milei, Santilli aseguró que "debemos bajar los impuestos y ampliar la base formal, como hizo Paraguay. Hoy, 14 millones de trabajadores están fuera de la formalidad. Eso tiene que cambiar. Las reformas laborales y fiscales son urgentes”.