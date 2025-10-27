Diego Santilli cumplió su promesa y se rapó para parecerse a José Luis Espert: "Estoy igual a Mastantuono"

Luego de la victoria en las elecciones legislativas, el diputado nacional reelecto por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, cumplió este lunes su promesa de campaña y se rapó para parecerse a José Luis Espert, quien tuvo que renunciar a su candidatura tras quedar envuelto en un escándalo por sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado.