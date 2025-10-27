Tras el batacazo en Provincia, Diego Santilli aseguró que cumplirá con su promesa y se pelará

En ese marco, reafirmó que la victoria pertenece “a todos los ciudadanos de la Provincia que quieren vivir de una manera distinta”. “El triunfo es de los bonaerenses que eligieron ir hacia adelante y no volver al pasado, y del Presidente. Y yo solo interpreté ese camino. Lo dije hace un año, que no importa en qué lugar, hay que acompañar y ayudar”, consideró, a su vez, en declaraciones a TN. “Hay que estar porque los argentinos y los bonaerenses nos merecemos algo distinto -continuó-. Estaba mirando el color de la provincia, cómo quedó pintada. Cincuenta días atrás era como escalar el Everest”.