"La República Argentina exhorta a las autoridades iraníes a poner fin de inmediato a toda amenaza o intimidación contra Rafael Grossi y el personal del OIEA, y a respetar plenamente la independencia y seguridad de quienes desempeñan sus funciones en el marco de este organismo internacional", señaló el texto oficial.

El pronunciamiento se difundió en un contexto de nuevas intimidaciones contra el director general del organismo, cuya tarea está vinculada al control y la supervisión de las actividades nucleares a nivel internacional.

Fuerte rechazo del Gobierno a Irán por declarar "terroristas" a las Fuerzas Armadas

Tras la medida adoptada en Medio Oriente, el Gobierno nacional rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar como "organizaciones terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea. A través de la Cancillería, calificaron la acusación como totalmente inadmisible y carente de cualquier tipo de fundamento institucional.

En el comunicado oficial emitido este miércoles 11 de noviembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores defendió enfáticamente a las instituciones militares argentinas. Remarcaron que ambas fuerzas se encuentran subordinadas a la Constitución Nacional y desarrollan sus funciones de defensa con "estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y a la soberanía de los Estados".

Asimismo, el Gobierno de Javier Milei aprovechó la misiva diplomática para recordarle a la comunidad internacional que la Justicia argentina ya comprobó y atribuyó la responsabilidad directa de la República Islámica en los trágicos atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994.

En este contexto, la Cancillería denunció que el régimen islámico continúa sin cooperar judicialmente y "ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales".

Finalmente, el texto renovó su reclamo histórico exigiendo que entreguen a los acusados prófugos hace tres décadas, ratificando la absoluta solidaridad del Estado con los familiares de las víctimas y su inclaudicable rechazo "a toda forma de terrorismo".