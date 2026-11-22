Victoria Villarruel cruzó a Pablo Quirno por los gastos en Cancillería: "Traigo mi almuerzo de casa"
El intercambio se dio en redes sociales tras una crítica de la vicepresidenta por los costos en el palacio San Martín.
La vicepresidenta Victoria Villarruel y el canciller Pablo Quirno protagonizaron este domingo un duro cruce en redes sociales por presuntos gastos en la Cancillería, luego de que la titular del Senado cuestionara al ministro a raíz de un fragmento de su paso por La Noche de Mirtha.
Todo comenzó cuando Villarruel compartió en X un tramo de la entrevista televisiva en la que Quirno minimizó el impacto del cierre de 32.000 empresas durante la gestión de Javier Milei, señalando que muchas correspondían a unipersonales que pasaron a autónomos y mencionando una suba en salarios reales informales y le reprochó: "El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros". El cuestionamiento apuntó a la Licitación Pública 26-0001-LPU26 de febrero de 2026 para comidas y bebidas de actos protocolares, con tope estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones cercanas a los $80 millones.
El cruce en redes sociales
Más tarde, Quirno respondió por la misma red social acusando a Villarruel de buscar "desinformar" y advirtió que no podía contestarle directamente porque ella lo tiene bloqueado. El canciller sostuvo que la licitación corresponde a recepciones de delegaciones extranjeras, no implica un gasto automático sino el valor unitario si se solicita el servicio y se usó "como máximo cinco veces" en el último año, además de afirmar que cada funcionario paga su comida y que él lleva su almuerzo desde su casa, cerrando con un reproche hacia la vicepresidenta por informarse en "fuentes tendenciosas".
En medio de los cuestionamientos de usuarios en X por su salario, Villarruel también replicó asegurando que su sueldo está congelado desde 2023, que no maneja fondos reservados y que tiene incompatibilidad legal para otros ingresos, defendió la reducción de planta en 1.300 personas y un ahorro de $30.000 millones en el Congreso, y negó financiar cuentas anónimas o "trolls" con recursos públicos.
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