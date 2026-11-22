Todo comenzó cuando Villarruel compartió en X un tramo de la entrevista televisiva en la que Quirno minimizó el impacto del cierre de 32.000 empresas durante la gestión de Javier Milei, señalando que muchas correspondían a unipersonales que pasaron a autónomos y mencionando una suba en salarios reales informales y le reprochó: "El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros". El cuestionamiento apuntó a la Licitación Pública 26-0001-LPU26 de febrero de 2026 para comidas y bebidas de actos protocolares, con tope estimado de hasta $135 millones y adjudicaciones cercanas a los $80 millones.