Los barrios populares formaron parte de la transformación. La ley de urbanización de Villa 20 con sus obras correspondientes y un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) calcula que las viviendas nuevas representan alrededor del 18% del barrio. Además, se trasladó el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat a Ciudad Oculta, que se emplazó donde estaba el “Elefante blanco”. Se recuperó así un espacio que significaba la desidia de años desde el Estado al sur de la Ciudad.

Queda mucho por hacer y lo hecho no alcanzó, es cierto. El contraste entre zonas sigue siendo fuerte y en estos últimos años la desigualdad se profundizó y mostró la cara más feroz de la política. Es tiempo de recuperar los valores humanistas y entender que una ciudad se construye desde la visibilización y la confrontación de los problemas reales. La solución no es promover eventos que no dejan nada en la zona sino buscar políticas proactivas ante las desigualdades. Tenemos una oportunidad para el sur, es momento de plantearse una ciudad conectada, con seguridad basada en la prevención y promover una agenda de cultura y deporte para todos los vecinos. Debemos mostrar el lado humano y la vocación de servicio como cara de la política para un gobierno con presencia.

Gabriel Salas

Dirigente político