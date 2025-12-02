Diego Santilli recibió a Peter Lamelas en Casa Rosada
El ministro del Interior se reunió con Peter Lamelas, con quien conversó sobre "los principales puntos de la agenda bilateral".
Diego Santilli recibió esta martes al embajador de Trump en Argentina, Peter Lamelas, con quien conversó sobre "los principales puntos de la agenda bilateral". Esto mientras avanza el acuerdo comercial con Estados Unidos.
La reunión arrancó a las 10.30 en el Salón de los Escudos y duró una hora. Coincidentemente, durante el transcurso de la cumbre llegó a la Casa Rosada el presidente Javier Milei, ya que al mediodía se realizaría la ceremonia de jura de la Alejandra Monteoliva como nueva ministra de Seguridad de la Nación. Lamelas se hizo presente en el evento.
El ministro y el embajador dialogaron sobre nuevas oportunidades de cooperación mutua, orientadas a ampliar el intercambio comercial. También reafirmaron los valores compartidos de libertad y progreso como principios clave que permitirán seguir generando condiciones de prosperidad y crecimiento para ambas naciones”, resaltó un comunicado de Interior.
Lamelas cumple un mes desde que comenzó sus tareas formales como diplomático en el país. El 4 de noviembre estuvo en Casa Rosada para presentar sus cartas credenciales al presidente Javier Milei, con quien dijo compartir “principios claros y valores que no se negocian”.
La reunión se produce en el marco del avance del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos. Lamelas había señalado el mes pasado que el acuerdo comercial de los presidentes Donald Trump y Javier Milei es “histórico” y destacó la proximidad y acompañamiento entre ambos países. “El gobierno de los Estados Unidos está convencido de la importancia de acompañar el crecimiento de la Argentina”, afirmó Lamelas.
Y es que hacia el final de esta semana se podrían conocer nuevos detalles de ciertos lineamientos del acuerdo marco anunciado semanas atrás.
Otro punto compartido entre ambas naciones es la valoración existencia respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien el republicano amenaza con intervenir la dinámica interna del país, el libertario respaldar las críticas a la administración que tilda de “dictadura”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario