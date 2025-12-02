Diego Santilli recibió a Peter Lamelas en Casa Rosada

Y es que hacia el final de esta semana se podrían conocer nuevos detalles de ciertos lineamientos del acuerdo marco anunciado semanas atrás.

Otro punto compartido entre ambas naciones es la valoración existencia respecto al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Si bien el republicano amenaza con intervenir la dinámica interna del país, el libertario respaldar las críticas a la administración que tilda de “dictadura”.