Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior
El flamante diputado electo por La Libertad Avanza reemplazará a Lisandro Catalán.
Luego de quejarse por no poder hacer campaña, de tener que reemplazar al renunciado José Luis Espert y de raparse por el triunfo en las elecciones legislativas, el diputado electo de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza (LLA), Diego Santilli, fue anunciado como nuevo ministro del Interior.
En medio de los cambios en el Gobierno, y tras las recientes renuncias, Santilli fue designado para reemplazar a Lisandro Catalán, quien presentó su renuncia días atrás, al igual que Guillermo Francos.
"Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli. Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro", indicó el presidente Javier Milei en un posteo de X.
Santilli fue nada menos que el encargo de encabezar la lista de LLA en la provincia de Buenos Aires luego que Espert decidiera dar un paso al costado tras revelarse sus vínculos con el presunto narcotraficante Fred Machado. Pasó de ocupar el tercer lugar, al primero, para finalmente no asumir debido a esta designación.
"Me sorprendió el llamado del Presidente. Charlamos el otro día, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Me citó para charlar. Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que planteamos", dijo el nuevo funcionario en declaraciones televisivas.
En su primera nota tras el anuncio, el ex PRO contó más detalles de su charla con Milei. "Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", aseguró.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario