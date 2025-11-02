Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo ministro del Interior

En su primera nota tras el anuncio, el ex PRO contó más detalles de su charla con Milei. "Me dijo 'venite en cuanto puedas para la Quinta'. Obviamente que le dije que sí al instante. Esta es la etapa de estabilización del país y estoy convencido de que ese es el camino. Si me sumo es para seguir avanzando", aseguró.

Embed