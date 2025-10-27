Sebastián Pareja resaltó el rol de Javier Milei y Diego Santilli en la remontada bonaerense

Martín Menem comparó Javier Milei con Carlos Salvador Bilardo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró confiado tras la excelente elección legislativa de La Libertad Avanza (LLA) y elogió al presidente Javier Milei, al que comparó con el DT campeón del mundo Carlos Salvador Bilardo.

Al ser consultado sobre los posibles cambios en el Gabinete de Ministros, el dirigente libertario sostuvo: "Tengo un cargo en el Poder Legislativo; creo que los cambios, si el Presidente los tiene que hacer, los hará cuando lo considere oportuno".

"Él es el capitán del barco, es el Carlos Salvador Bilardo de este equipo y seguramente va mirando los tiempos. El resultado de ayer fue muy importante", agregó en diálogo con LN+.

martín menem bilardismo puro

En este sentido, afirmó: "Más allá del resultado de ayer, nosotros venimos trabajando en términos de bilardismo puro; el objetivo era conseguir resultados y, en un año y diez meses de gestión, conseguimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos".

"Cuando asumimos, nos daban dos o cuatro meses de vida", indicó Martín Menem, haciendo alusión a los pronósticos de la oposición.