Sebastián Pareja resaltó el rol de Javier Milei y Diego Santilli en la remontada bonaerense
El diputado electo de La Libertad Avanza aseguró que el presidente se "cargó la elección al hombro" y señaló que el dirigente del PRO ayudó a acercarse al electorado.
El diputado electo y armador de La Libertad Avanza (LLA), Sebastián Pareja, afirmó que el presidente Javier Milei "se cargó la elección al hombro" y que la incorporación de Diego Santilli, fue lo que permitió revertir el resultado en la provincia de Buenos Aires.
“Ayudó el reemplazo de Diego porque tiene un trato más humano y directo con la gente”, señaló el dirigente en declaraciones a Radio Splendid, en alusión a que el dirigente del PRO tuvo que reemplazar a José Luis Espert, que renunció por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado.
En cuanto al clima que se vivió durante el conteo provisorio, admitió: "A las 19 horas nos empezamos a dar cuenta de que no había tal derrota. Triplicamos los votos en lugares muy humildes. Pensé que íbamos a ganar Nación, pero no sabía si llegábamos a ganar la provincia".
En otro pasaje, criticó a la oposición, a la que acusó de intentar desestabilizar la campaña: "El Club del Helicóptero estuvo trabajando en ciertos lugares; se laburó con esa espada en la cabeza. A partir del resultado van a bajar la guardia quienes atacaron al gobierno", expresó.
"El presidente siempre estuvo preocupado por que la gente llegue a fin de mes", afirmó Sebastián Pareja.
Martín Menem comparó Javier Milei con Carlos Salvador Bilardo
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se mostró confiado tras la excelente elección legislativa de La Libertad Avanza (LLA) y elogió al presidente Javier Milei, al que comparó con el DT campeón del mundo Carlos Salvador Bilardo.
Al ser consultado sobre los posibles cambios en el Gabinete de Ministros, el dirigente libertario sostuvo: "Tengo un cargo en el Poder Legislativo; creo que los cambios, si el Presidente los tiene que hacer, los hará cuando lo considere oportuno".
"Él es el capitán del barco, es el Carlos Salvador Bilardo de este equipo y seguramente va mirando los tiempos. El resultado de ayer fue muy importante", agregó en diálogo con LN+.
En este sentido, afirmó: "Más allá del resultado de ayer, nosotros venimos trabajando en términos de bilardismo puro; el objetivo era conseguir resultados y, en un año y diez meses de gestión, conseguimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos".
"Cuando asumimos, nos daban dos o cuatro meses de vida", indicó Martín Menem, haciendo alusión a los pronósticos de la oposición.
