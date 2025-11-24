Diego Santilli sigue buscando apoyo de gobernadores: ahora le toca al misionero Hugo Passalaqcua

En efecto, muchos de los gobernadores han manifestado reiteradamente su voluntad de apoyar las mencionadas reformas, pero hasta ahora no han obtenido nada o casi nada cambio, especialmente en lo referido a partidas que se remitan desde Buenos Aires para salvar los difíciles momentos financieros que viven varios distritos.

pacto de mayo Javier Milei y los mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo.

Reclamo de fondos que también le hará el jujeño Carlos Sadir, con quien Santilli se reunirá antes de que termine la semana hábil que comienza para solicitarle el necesario respaldo legislativo. Lo mismo pedirá a otros pendientes, como Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Valdés (Corrientes), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Poggi (San Luis), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).

En tanto, difícilmente se acepte reunirse con mandatarios peronistas de signo decidiamente opositor a las políticas de ajuste implementadas por Milei desde el inicio de su gestión presidencial, como el bonaerense Axel Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Gustavo Melella.