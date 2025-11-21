La irónica frase de Gustavo Sáenz para criticar al Gobierno: "El poncho no aparece"

Pese a sus quejas, Saénz dejó clara su intención de acompañar al Gobierno en sus iniciativas en el Congreso: "Sabemos que tenemos que acompañar en reformas fundamentales", dijo.

Al ser consultado específicamente sobre la reforma laboral, remarcó: "Todavía no está el proyecto, hay trascendidos y algunas cosas se han conversado. No hay que tenerle miedo al cambio, hay que ajironarse a los nuevos tiempos y, por sobre todas las cosas, tienen que estar en la mesa todos los actores. Falta mucho por hablar y dialogar".

En ese marco, cometió un furcio al referirse al tema, que corrigió rápidamente "Yo planteé que no se llame reforma y se llame flexibilización (sic)... Perdón, que sea modernización y federalización".

Cómo fue la reunión de Gustavo Sáenz con Manuel Adorni y Diego Santilli

Saénz se reunió con Adorni y Santilli el jueves en la Casa Rosada. Allí, los funcionarios repasaron sus prioridades de gestión y analizaron los desafíos comunes de cara al próximo año, haciendo especial hincapié en la elaboración del Presupuesto 2026 y en el avance de reformas clave para el país, como la modernización del mercado laboral, la actualización del sistema tributario y la reforma del Código Penal.

"Fue un encuentro positivo con la mirada puesta en los desafíos que tenemos por delante. Defender a Salta implica plantear con claridad nuestras prioridades: la continuidad de las obras estratégicas, el desarrollo del norte argentino y la necesidad de una verdadera mirada federal que genere trabajo y oportunidades para nuestra gente", dijo el gobernador luego del encuentro.

La reunión se desarrolló en el marco del proceso de diálogo que el Gobierno inició con varios gobernadores, con el objetivo de fortalecer la cooperación federal, atender las necesidades planteadas por cada jurisdicción y construir consensos junto al Congreso para promover las transformaciones estructurales.