Diego Santilli y Patricia Bullrich se disputan el RENAPER

Dentro de este organismo hay distintas áreas de especial interés para el Gobierno, como la Comisión Nacional Antidopaje (CNAD), el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (ENARD) y el Fondo Nacional del Turismo.

Por otro lado, Bullrich también fue una de las funcionarias que salió beneficiada con el Decreto 793/2025 y controlará la Dirección Nacional de Migraciones, que desde hace años dependía del Ministerio del Interior.

En Balcarce 50 no descartan más cambios en el organigrama. Sobre todo en la estructura de la Jefatura de Gabinete, que podría desprenderse de alguno de los ocho organismos descentralizados que aún mantiene bajo su poder.

