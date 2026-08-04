Declaró Candela Arizaga y negó haber sido agredida por Facundo Moyano
En el Hospital Pirovano, la joven modelo prestó declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad. Los detalles.
La polémica rodea por estas horas a Facundo Moyano y su novia Candela Arizaga, quien fue vista y captada por las cámaras de seguridad saliendo asustada de la casa del dirigente sindical, en lo que se presume que se trató de un "brote psicótico" a raíz del consumo de drogas.
Ante el personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad desplegado en el Hospital Pirovano, la joven de 23 años brindó su declaración sobre lo sucedido. Durante la entrevista testimonial, la afectada enfatizó que Facundo Moyano "no le hizo nada" y contextualizó lo ocurrido dentro de un marco de "consumo de estupefacientes".
A pesar de que sus afirmaciones darían a entender que no se habría producido un episodio de violencia de género, aún resta confirmar si la influencer decidirá impulsar formalmente la causa penal contra el exdirigente sindical.
La palabra del abogado de Candela Arizaga, novia de Facundo Moyano
Más allá de su reciente declaración, Diego Storto, abogado de la modelo de 23 años, dijo a C5N que "no puede ser válida esa declaración que prestó" Candela sobre lo que sucedió con Facundo Moyano y que la joven "va a volver a declarar cuando esté en condiciones de hacerlo".
Por su parte, el fiscal Julián Pistone, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia de Género (UFLA) Norte, ordenó la detención de Moyano bajo la imputación provisional de lesiones e inmovilización o privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Para esclarecer el hecho, el ministerio público fiscal dispuso una serie de medidas de prueba e intervenciones dentro de la investigación en curso, entre las que se destacan el relevamiento y análisis de las cámaras de seguridad del lugar, la recepción de testimonios de testigos clave y la realización de pericias y entrevistas con la presunta víctima.
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