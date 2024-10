Diputado del PRO adelantó que votará contra el veto a la Ley de Financiamiento Universitario

Conocido por su cercanía al exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se destaca como uno de los miembros del PRO que se opone a una posible alianza política con La Libertad Avanza.

El Congreso de la Nación jugará un papel crucial en la decisión del Presidente y el Poder Legislativo tendrá la capacidad de revertir el veto de Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

En este escenario, el diputado González afirmó sin rodeos: "Voy a votar en contra".

La postura del diputado no sorprende. Cuando en el Congreso se aprobó el veto a la actualización de haberes jubilatorios, el PRO apoyó la decisión de Milei. Sin embargo, González fue el único de ese partido que se manifestó en contra.

Ahora, ante un nuevo conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, el legislador anticipó su postura, independientemente de lo que decida el bloque encabezado por Cristian Ritondo.

"Hay mecanismos en un presupuesto donde vos podés tener voluntad política de resolver el problema", subrayó González en sus declaraciones radiales.

De este modo, el panorama legislativo comienza a definirse con miras al debate que está programado para el próximo miércoles 9 de octubre a las 11 horas.

Álvaro González, diputado PRO Álvaro González fue el único diputado del PRO que votó contra el veto a la reforma jubilatoria

El Gobierno no descarta judicializar la Ley de Financiamiento Universitario

El Gobierno anunció que analiza judicializar la Ley de Financiamiento Universitario en el caso de que el Congreso de la Nación rechace el veto del presidente Javier Milei. La medida fue revelada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, todos los que pertenecemos a este Gobierno somos grandes defensores de la universidad pública. Lo que estamos sí en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber de dónde se va a sacar el dinero”, expresó Adorni.

En ese sentido, remarcó la postura respecto a que las universidades tienen que ser auditadas porque “la universidad pública es sostenida con los impuestos de los contribuyentes y los contribuyentes merecen saber a dónde va su dinero".

En caso de no conseguirlo en el Congreso apruebe el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, Adorni mencionó que existe la posibilidad de recurrir a la Justicia. La oposición pidió una sesión especial para tratar el tema en el recinto el miércoles 9 de octubre.

"No sabemos cuál va a ser el futuro del veto, de la ley, si se va a sostener o no. Por supuesto que apelamos que se cumpla con la ley que especifica cómo debe aumentarse una partida y, en ese caso, para nosotros la ley está viciada de incumplimientos de la norma. No sabemos cuál va a ser el camino a seguir, pero no hay nada descartado”, señaló el vocero.

Para luego detallar: "Nosotros no descartamos absolutamente nada y cumplimos siempre con la ley. La judicialización es una oportunidad como lo fue con el veto anterior. Es una herramienta que tiene el Gobierno cuando ve una ilegalidad, es recurrir a la Justicia. No estoy diciendo que lo va hacer pero, ante la pregunta, es una posibilidad".