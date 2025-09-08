Diputado electo de La Libertad Avanza reconoce que perdieron las elecciones por el plan económico de Caputo

bondarenko sobre su mamá jubilada

Agustín Romo pidió "echar" a quien diga que "perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra"

El resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, que dejaron en lo más alto a Axel Kicillof, sacudió aún más la interna libertaria que ya venía explotando hace algunas semanas, dado el escándalo de las presuntas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Tras quedar 14 puntos atrás de Fuerza Patria, el malestar es evidente en La Libertad Avanza y la reacción de sus principales referentes lo hacen sentir. En este sentido, Agustín Romo lanzó un contundente mensaje en la red social X durante la mañana de este lunes, es decir, post-electoral.

Allí, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires estalló contra sus pares de espacio político que fustigaron a los bonaerenses por volver a elegir al kirchnerismo: "Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar", escribió sin pelos en la lengua.

Esta es sólo una de las tantas reacciones que se han visto en redes sociales con una clara grieta entre los seguidores de Javier Milei: hay quienes se someten a la autocrítica por el pésimo resultado electoral, en tanto que también están los que culpan a la ciudadanía de elegir nuevamente al peronismo y kirchnerismo que, ellos aseguran, arruinó al país.