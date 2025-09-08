Diputado electo de La Libertad Avanza reconoce que perdieron las elecciones por el plan económico de Caputo
Maximiliano Bondarenko cuestionó el rumbo económico tras la dura derrota electoral en la provincia de Buenos Aires.
Maximiliano Bondarenko, diputado electo por La Libertad Avanza (LLA) por la tercera sección electoral, se refirió a la dura derrota sufrida por el oficialismo frente a Fuerza Patria y apuntó contra el plan económico de Luis Caputo.
“Hay que ver cuáles fueron los errores que hemos cometido como espacio político, no solamente en la campaña sino también en el trayecto de estos dos años. Seguramente, hay cuestiones que se van a tener que modificarse. Yo no puedo hablar mucho de lo que es economía porque yo soy policía”, reconoció.
Ante esta respuesta, el periodista Nacho Girón le consultó si esos puntos a modificar tenían que ver únicamente con el aspecto político y el excomisario se sinceró: "Creo que todo tiene que ver. Mi mamá es jubilada, tiene 91 años, y no llega a fin de mes. El día 15 para ella es fin de mes". Frente a esa declaración, el periodista le replicó: "Es muy fuerte esto que decís", y el entrevistado contestó: "Digo la verdad".
"Todo tiene que ver, sabemos la problemática. Nuestro presidente Javier Milei dijo que íbamos a tener que ajustarnos, ese ajuste se hizo y los argentinos lo bancaron y lo siguen bancando pero, evidentemente, otra parte nos está diciendo que abramos los ojos en algunas cuestiones. Tenemos que empezar a rever y a reflexionar que hay un camino en el que nos estamos equivocando", afirmó.
Finalmente, el flamante diputado provincial expuso: "Acá el que sabe y el que tiene la batuta es el ciudadano, no es la política. Nosotros somos servidores públicos y tenemos que aprender a escuchar".
Agustín Romo pidió "echar" a quien diga que "perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra"
El resultado de las elecciones legislativas bonaerenses, que dejaron en lo más alto a Axel Kicillof, sacudió aún más la interna libertaria que ya venía explotando hace algunas semanas, dado el escándalo de las presuntas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Tras quedar 14 puntos atrás de Fuerza Patria, el malestar es evidente en La Libertad Avanza y la reacción de sus principales referentes lo hacen sentir. En este sentido, Agustín Romo lanzó un contundente mensaje en la red social X durante la mañana de este lunes, es decir, post-electoral.
Allí, el presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires estalló contra sus pares de espacio político que fustigaron a los bonaerenses por volver a elegir al kirchnerismo: "Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdes es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar", escribió sin pelos en la lengua.
Esta es sólo una de las tantas reacciones que se han visto en redes sociales con una clara grieta entre los seguidores de Javier Milei: hay quienes se someten a la autocrítica por el pésimo resultado electoral, en tanto que también están los que culpan a la ciudadanía de elegir nuevamente al peronismo y kirchnerismo que, ellos aseguran, arruinó al país.
