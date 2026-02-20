Diputados aprobó la Reforma Laboral: Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli festejaron desde un palco

El comunicado del Gobierno sobre la Reforma Laboral

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo destacó el resultado en Diputados que calificó como clave para "terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos".

Según la gestión libertaria, "la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina".

El mensaje del Gobierno se da en simultáneo con un paro nacional que contó con una enorme adhesión y el nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos.