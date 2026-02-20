Reforma Laboral: Diputados aprobó el artículo que deroga el Estatuto del Periodista
La Libertad Avanza logró aprobar, de forma más ajustada, el punto de la Reforma Laboral que establece la eliminación del Estatuto que rige la actividad de prensa.
El Gobierno de Javier Milei obtuvo otra victoria legislativa este viernes en la madrugada, y luego que la Reforma Laboral se aprobada de forma general, los diputados fueron votando de forma particular, punto por punto, cerrando la maratónica jornada con el artículo 118 que contempla la derogación del Estatuto del Periodista, que también logró un resultado positivo para el oficialismo.
El proyecto incluyó el artículo 118, que establece la eliminación de la Ley 12.908 que rige la actividad de prensa en el país. Pese a que fue el punto que contó con más intervenciones de los legisladores para sugerir que sea quitado de la iniciativa general, fue sometido a votación, en donde La Libertad Avanza (LLA) también logró una victoria.
De esta manera, la derogación del Estatuto del Periodista obtuvo 126 votos a favor, 119 negativos y 4 abstenciones.
El comunicado del Gobierno sobre la Reforma Laboral
A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo destacó el resultado en Diputados que calificó como clave para "terminar con más de 70 años de atrasos en las relaciones laborales de los argentinos".
Según la gestión libertaria, "la aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina".
El mensaje del Gobierno se da en simultáneo con un paro nacional que contó con una enorme adhesión y el nuevo viaje del Presidente a Estados Unidos.
