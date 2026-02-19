Cuándo termina el paro de colectivos de la UTA y la CGT: el listado de las líneas que funcionan y las que no
La huelga de la CGT y la UTA afecta a 286 líneas, pero 83 operan normal. Conocé a qué hora termina el paro de colectivos y repasá el listado completo de líneas.
El paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT), con la adhesión clave de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), mantiene un fuerte impacto en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras miles de usuarios buscan alternativas para movilizarse, el mapa del paro de colectivos muestra una clara división.
Es que hay 286 líneas que se encuentran completamente paralizadas, mientras que 83 empresas (principalmente vinculadas al Grupo DOTA) decidieron no acatar la medida y prestan servicio de manera habitual.
¿A qué hora termina el paro de colectivos?
La huelga fue convocada por un plazo estricto de 24 horas. Habiendo comenzado a las 00:00 de este jueves 19 de febrero, la medida de fuerza finalizará a la medianoche.
A partir de las 00:00 horas del viernes 20 de febrero, todas las líneas que actualmente se encuentran de paro (incluyendo las afectadas de la empresa El Nuevo Halcón y de otras jurisdicciones) comenzarán a restablecer sus cronogramas, normalizando el servicio paulatinamente de cara a la primera mañana del viernes.
Líneas con funcionamiento habitual (No adhieren)
A continuación, el listado exhaustivo de las 83 líneas que circulan este jueves:
-
Líneas Nacionales (CABA y GBA): 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 63, 67, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188.
Líneas Provinciales y Municipales: 263A, 271, 277, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562.
Líneas afectadas (De paro)
Por su parte, estas son las 286 líneas que acataron la abstención de tareas y retomarán su servicio recién a la medianoche:
-
Líneas Nacionales (CABA y GBA): 1, 2, 4, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 68, 70, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 109, 110, 114, 119, 123, 124, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 153, 154, 159, 160, 166, 172, 174, 178, 179, 181, 184, 185, 193.
Líneas Provinciales y Municipales: 197, 202, 203, 204A, 204B, 205, 214, 215, 218, 219, 222, 225, 228B, 228C, 228E, 236, 238, 239B, 242, 245, 247, 252, 253, 263B, 264, 266, 269, 273, 275, 284, 293B, 295, 298, 300, 306, 307, 315, 317, 321, 324, 325, 333, 341, 378, 379, 382, 383, 388, 391, 394, 395, 405, 406, 407, 414, 418, 430, 436, 437, 440, 441, 443A, 445, 449, 500, 501, 502, 503 (Zárate), 504, 505, 506, 507, 508, 509, 511, 513, 518, 520 (La Plata), 522, 524, 527, 561 (La Plata), 583, 584, 603, 619, 620, 621, 622, 624, 628, 635, 707, 710, 720, 722, 723, 740, 749.
Servicios locales Platenses: Líneas ESTE, OES, SUR.
