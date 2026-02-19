Cuándo termina el paro de colectivos de la UTA y la CGT: el listado de las líneas que funcionan y las que no

Líneas con funcionamiento habitual (No adhieren)

A continuación, el listado exhaustivo de las 83 líneas que circulan este jueves:

Líneas Nacionales (CABA y GBA): 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 63, 67, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188.

Líneas Provinciales y Municipales: 263A, 271, 277, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503 (San Vicente), 514 (Almirante Brown), 520 (Lanús), 523, 540, 541, 542, 543, 544, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 561 (Lomas de Zamora), 562.

Líneas afectadas (De paro)

Por su parte, estas son las 286 líneas que acataron la abstención de tareas y retomarán su servicio recién a la medianoche: