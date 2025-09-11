Convocan a marcha tras el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario

El senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde, aseguró que desde su espacio político van a “impulsar el rechazo al veto como hicimos con la emergencia en discapacidad”. Añadió: “Lo que está claro es que no escuchó el mensaje del domingo en las urnas. Habrá que repetírselo con más fuerza en octubre”, en referencia a Milei.

Por su parte, el senador de la UCR Martín Lousteau criticó el veto total y afirmó que “plata hay, pero ya sabemos que se va para lo de Karina”. “Ni en su peor semana el gobierno de Milei atina a hacer algo distinto. Pero ya no puede tapar el sol con la mano. Ahora a rechazar el veto en el Congreso”, escribió en X.

La diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada, aseguró que la oposición insistirá por la vigencia de la norma: “Milei abusa de sus atribuciones: así como el Presidente gobierna con el presupuesto prorrogado por dos años consecutivos (nunca en la historia democrática ocurrió), también veta discrecionalmente. Prorrogó dos veces el presupuesto y vetó dos veces el financiamiento educativo. En la medida que no tenga presupuesto, Milei seguirá ajustando abusivamente sobre las áreas más sensibles, educación, salud, discapacidad y jubilaciones”.

El diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, advirtió que con su decisión, el presidente Javier Milei “decide darle la espalda a las universidades públicas”. Según Ferraro, “defender la universidad pública es defender el desarrollo de nuestro país”. También sostuvo: “No nos van a frenar. Vamos a insistir hasta que se respete de una vez la educación de todos los argentinos”.

El diputado del Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo, llamó a que haya “cientos de miles en las calles” cuando el veto se trate en el Congreso. “A prepararlo desde ahora con asambleas, tomas y paros”, indicó el referente del PTS.

En tanto, el diputado nacional de Encuentro Federal, Florencio Randazzo, manifestó: “Bueno, que quede claro: hay veto, hay marcha, hay insistencia. Nosotros vamos a dar vuelta este veto”.

Pablo Juliano, jefe del bloque Democracia para Siempre, anticipó que su espacio rechazará el veto. “Presidente Milei: Usted fue elegido para gobernar para todos. Sus trabas ideológicas no pueden cercenar el futuro de los argentinos. Como diputados tenemos la obligación de INSISTIR en la ley de Financiamiento Universitario”, indicó. En un posteo en X, agregó que “acceder a una educación de calidad es condición imprescindible para progresar como individuos y como sociedad”.

Su compañera de bancada, Marcela Coli, señaló que “el veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario es un ataque a la educación pública y a miles de estudiantes que sueñan con un futuro mejor”. “Las universidades son movilidad social, conocimiento y desarrollo para la Argentina. Nos vemos en el recinto para bajar ese veto”, advirtió.

Desde Argentina Humana, coordinado por Juan Grabois, criticaron que en el Gobierno “no escucharon el mensaje del domingo” y sentenciaron: “Le vamos a llenar las calles, las plazas y las urnas para frenar a esta caterva de hijos de puta”.

La diputada nacional de la UCR, Gabriela Brouwer de Koning calificó el veto como “otro grave error del Gobierno Nacional” y “un palo en la rueda para las oportunidades de desarrollo que el pueblo argentino necesita con urgencia”. Subrayó: “Esta medida golpea especialmente a jóvenes del interior del país y de los sectores más desfavorecidos. Defenderemos la educación pública en las calles y dentro del Congreso”.