Diputados piden que Patricia Bullrich "brinde explicaciones" sobre el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo
El proyecto fue presentado por los socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein, para quienes la ministra de Seguridad debe “brindar explicaciones” en el ataque.
A seis meses del ataque por parte de las fuerzas de seguridad al fotorreportero Pablo Grillo, quien sufre graves secuelas tras siete intervenciones quirúrgicas, diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución para que Patricia Bullrich brinde explicaciones de lo sucedido ante el pleno de la cámara baja.
Grillo, como se sabe, resultó gravemente herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno lanzado directamente a su cabeza por un agente de Gendarmería Nacional, identificado como Héctor Jesús Guerrero, suboficial de esa fuerza federal que comanda la ministra de Seguridad. El hecho ocurrió durante la brutal represión del 12 de marzo pasado a una marcha de jubilados.
Ello derivó en una causa judicial en la que el gendarme es acusado de incumplir los protocolos sobre cómo se utilizan correctamente las armas lanzagases, luego de una reconstrucción balística que se realizó el 3 de septiembre último, que fue incorporada a la causa.
Por su parte, Gendarmería cerró la investigación administrativa al considerar que tanto Guerrero como el resto de sus efectivos “actuaron con profesionalismo” y atribuyó el disparo de la granada de gas que impactó en la cabeza de Grillo a la mala visibilidad y a una imprudencia del joven “por ubicarse en la línea de tiro".
Ahora, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron el proyecto de resolución para que Bullrich aclare en la Cámara cuestiones referidas al protocolo de seguridad durante la represión a la marcha, si el Ministerio a su cargo está llevando a cabo investigaciones internas y sobre sus polémicas declaraciones públicas luego del ataque a Grillo, entre otras cuestiones.
“Hoy (por este viernes 12) se cumplen seis meses de la brutal represión que casi le costó la vida a Pablo Grillo y seguimos sin explicaciones claras por parte de Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad de la Argentina”, dijo Paulón sobre la eventual interpelación a la ministra de Seguridad.
En ese sentido, el diputado nacional señaló que “Pablo sigue luchando contras las graves secuelas producidas por el ataque”, por lo cual “queremos interpelar a la ministra Bullrich en la Cámara de Diputados para brindar explicaciones y asumir su responsabilidad”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario