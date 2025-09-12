Diputados piden que Patricia Bullrich "brinde explicaciones" sobre el ataque al fotoperiodista Pablo Grillo

Ahora, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron el proyecto de resolución para que Bullrich aclare en la Cámara cuestiones referidas al protocolo de seguridad durante la represión a la marcha, si el Ministerio a su cargo está llevando a cabo investigaciones internas y sobre sus polémicas declaraciones públicas luego del ataque a Grillo, entre otras cuestiones.

“Hoy (por este viernes 12) se cumplen seis meses de la brutal represión que casi le costó la vida a Pablo Grillo y seguimos sin explicaciones claras por parte de Patricia Bullrich y las fuerzas de seguridad de la Argentina”, dijo Paulón sobre la eventual interpelación a la ministra de Seguridad.

En ese sentido, el diputado nacional señaló que “Pablo sigue luchando contras las graves secuelas producidas por el ataque”, por lo cual “queremos interpelar a la ministra Bullrich en la Cámara de Diputados para brindar explicaciones y asumir su responsabilidad”.

interpelacion bullrich 1

interpelacion bullrich 2