Diputados: designaron al titular de la comisión para investigar a Javier Milei por el caso $LIBRA
Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, fue elegido para liderar la comisión de la Cámara baja que analizará el mecanismo de la estafa con criptomonedas.
La Cámara de Diputados eligió este jueves al legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro al frente de la comisión que investigará el supuesto rol del presidente Javier Milei y su hermana y funcionaria, Karina Milei, en la mega estafa con criptomonedas que significó la inversión en $Libra, en febrero de este año.
Después de que cientos de personas perdieran sus ahorros en dólares gracias al RT del Presidente de la Nación, la Cámara baja aprobó en mayo la conformación de una comisión especial para determinar el alcance de su responsabilidad en la mega estafa. Hicieron falta tres meses más hasta que la mesa tuviera un líder para empezar a trabajar.
Ferraro fue elegido como titular de la Comisión con 14 votos a favor a pesar de que el oficialismo impugnó la votación y se retiró de la reunión, como consta en el comunicado oficial de Diputados. "No avalamos todo lo que está sucediendo acá. Creemos que se está vulnerando la representación de las mayorías y minorías. Va a dejar un precedente porque, obviamente, vamos a impugnar", sentenció este jueves Gabriel Bornoroni, titular del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
El diputado cordobés se basó en que el plazo para designar las autoridades de la Comisión venció el 30 de julio, y se retiró del recinto junto a los demás partidarios de Javier y Karina Milei.
"Lo dijimos en la Comisión y en el recinto: el plazo para que la Comisión Especial funcionara ha terminado", señaló Bornoroni, para quien los miembros de la oposición "han implementado un mecanismo para autoelegirse sin tener en cuenta las mayorías necesarias, modificando todo el Reglamento por el que la Comisión venía funcionando".
"Hay una causa que tramita no sólo en Argentina, sino también en juzgados internacionales. Creo que lo que quieren mantener vivo es el escenario político y el circo para poder llegar a la elección hablando del caso", disparó el cordobés.
Por su parte, Ferraro reconoció que "está la Justicia investigando" en el caso Libra, y de hecho es así tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde el Presidente y su hermana están en la mira.
"No confundimos las competencias de la Cámara con otro Poder del Estado. El objetivo de esta Comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro propio Reglamento, el derecho que nos asiste: el ejercicio de contralor político del Poder Ejecutivo y el ejercicio en el carácter de investigación", señaló el diputado de la CC.
También se designó al diputado Juan Marino (de Unión por la Patria) como secretario de la Comisión, que se reuniá cada martes a las 16.
"La idea es que el martes que viene pongamos a consideración el Reglamento de esta Comisión y que cada diputado pueda remitir una propuesta para realizar las citaciones y continuar con nuestro trabajo hasta el 10 de noviembre", concluyó Ferraro.
