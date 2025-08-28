Diputados: designaron al titular de la comisión para investigar a Javier Milei por el caso $LIBRA

"Lo dijimos en la Comisión y en el recinto: el plazo para que la Comisión Especial funcionara ha terminado", señaló Bornoroni, para quien los miembros de la oposición "han implementado un mecanismo para autoelegirse sin tener en cuenta las mayorías necesarias, modificando todo el Reglamento por el que la Comisión venía funcionando".

"Hay una causa que tramita no sólo en Argentina, sino también en juzgados internacionales. Creo que lo que quieren mantener vivo es el escenario político y el circo para poder llegar a la elección hablando del caso", disparó el cordobés.

Por su parte, Ferraro reconoció que "está la Justicia investigando" en el caso Libra, y de hecho es así tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde el Presidente y su hermana están en la mira.

"No confundimos las competencias de la Cámara con otro Poder del Estado. El objetivo de esta Comisión es algo que nos manda la Constitución y nuestro propio Reglamento, el derecho que nos asiste: el ejercicio de contralor político del Poder Ejecutivo y el ejercicio en el carácter de investigación", señaló el diputado de la CC.

También se designó al diputado Juan Marino (de Unión por la Patria) como secretario de la Comisión, que se reuniá cada martes a las 16.

"La idea es que el martes que viene pongamos a consideración el Reglamento de esta Comisión y que cada diputado pueda remitir una propuesta para realizar las citaciones y continuar con nuestro trabajo hasta el 10 de noviembre", concluyó Ferraro.

presidente comision investigadora libra