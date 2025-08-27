Guillermo Francos en Diputados: "No hay Gobierno menos cruel que el que baja la pobreza"
El jefe de Gabinete defendió la gestión ante la Cámara de Diputados y repasó los logros económicos, al tiempo que respondió a las críticas de la oposición.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presentó este mediodía en la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre la marcha de la gestión del Gobierno, en un contexto marcado por denuncias de corrupción y cuestionamientos de la oposición.
Desde el inicio de su exposición, buscó dejar en claro su postura: “Me interesa que todos entiendan que no hay gobierno menos cruel que aquel que logra bajar la pobreza y poner en movimiento la economía”, afirmó con contundencia.
Durante su intervención, el ministro coordinador repasó los logros macroeconómicos: “Bajo la premisa del déficit cero, hemos sentado las bases de un cambio de paradigma. Las políticas de ajuste nos permitieron estabilizar las variables económicas”, explicó. Al respecto, detalló que en “tan solo 20 meses” se logró desacelerar la inflación, con un 1,9% en julio, tercer mes consecutivo por debajo del 2%.
“Registramos un crecimiento de la actividad económica de 6,4% interanual en junio, y los salarios presentaron una suba acumulada del 20,7% en el primer semestre de 2025, cinco puntos por encima de la inflación”, sostuvo, quien agregó: “Hoy Argentina es el único país de Sudamérica con superávit fiscal. Y junto a Australia, Dinamarca y Noruega, formamos parte de un reducido grupo global con saldo positivo en las cuentas públicas”.
En relación con la deuda pública, el jefe de Gabinete precisó: “La hemos reducido en 54.000 millones de dólares, un 10% del total heredado. La fórmula es simple: déficit cero, emisión cero”. Y reiteró su defensa de la gestión frente a las críticas opositoras: “¿Qué dirían ustedes si hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y reactivado la economía? ¿Hablarían de crueldad?”.
Uno de los hombres clave de Javier Milei también cuestionó la herencia recibida de gobiernos anteriores: “Resulta indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y reclamen obras y aumentos, cuando abandonaron a jubilados y otorgaron pensiones irregulares, dejando un nomenclador con atraso del 118%”.
Para cerrar, el funcionario enfatizó: “Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar al país de la decadencia y encaminarlo hacia trabajo, progreso y libertad. La solución no está en hacer las cosas rápido, sino en hacerlas bien, con esfuerzo de todos los argentinos”.
