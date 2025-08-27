Guillermo Francos en Diputados: "No hay Gobierno menos cruel que el que baja la pobreza"

En relación con la deuda pública, el jefe de Gabinete precisó: “La hemos reducido en 54.000 millones de dólares, un 10% del total heredado. La fórmula es simple: déficit cero, emisión cero”. Y reiteró su defensa de la gestión frente a las críticas opositoras: “¿Qué dirían ustedes si hubieran sacado a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y reactivado la economía? ¿Hablarían de crueldad?”.

francos congres

Uno de los hombres clave de Javier Milei también cuestionó la herencia recibida de gobiernos anteriores: “Resulta indignante que ahora se disfracen de escoltas de la moral y reclamen obras y aumentos, cuando abandonaron a jubilados y otorgaron pensiones irregulares, dejando un nomenclador con atraso del 118%”.

Para cerrar, el funcionario enfatizó: “Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar al país de la decadencia y encaminarlo hacia trabajo, progreso y libertad. La solución no está en hacer las cosas rápido, sino en hacerlas bien, con esfuerzo de todos los argentinos”.