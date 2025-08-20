Fuerte denuncia de diputado libertario: "Todos los hechos de corrupción tienen el apellido Menem"
Tras abandonar el bloque de La Libertad Avanza por sentirse "defraudado", Carlos D'Alessandro lanzó fuertes acusaciones contra "los Menem".
En en el marco de la sesión en la que Diputados rechazó el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, este miércoles se registró un nuevo quiebre en el oficialismo cuando Lourdes Arrieta encontró compañía para formar un nuevo bloque junto a Marcela Pagano y a dos legisladores más, uno de los cuales no escatimó en denuncias contra dirigentes libertarios.
El nuevo bloque de las ovejas negras libertarias en Diputados incluye a Arrieta (Mendoza), a Gerardo González (Formosa) y a los dos nombres que le dieron quórum a la oposición para sesionar este miércoles: Marcela Pagano (provincia de Buenos Aires) y Carlos D’Alessandro (San Luis).
Justamente fue el puntando, que un rato antes había dicho sentirse "defraudado", quien en diálogo con periodistas en el Congreso lanzó fuertes acusaciones contra los Menem.
"Nos duele muchísimo porque la bandera que teníamos era luchar contra la casta. Y después que todos los hechos de corrupción son encaminados hacia las mismas personas del espacio. Por eso trabajamos con los ejes de campaña que nos enseñó Milei: vamos contra la casta, contra los privilegios y contra todos los que atenten contra los argentinos de bien", expresó D'Alessandro tras renunciar al bloque de LLA, en un video que difundió el periodista Fabian Waldman.
Cuando le preguntaron hacia quién estaba dirigido su enojo, el diputado fue contundente. "Nos sentimos defraudados por el armado de La Libertad Avanza, que lo llevó a cabo Lule Menem", lamentó, dejando afuera de sus acusaciones a la secretaria General de Presidencia y hermana del Presidente, Karina Menem.
"Todos los hechos de corrupción tienen el apellido Menem", sentenció D'Alessandro, en relación a "Lule", pero incluyendo al titular de la Cámara de Diputados. Mencionó varias denuncias vinculadas a los riojanos, como "Farmacia", "lo que pasó con Spanuolo", "los casos del Banco Nación".
