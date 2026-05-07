Exigen interpelar a Manuel Adorni: tras la presión de Patricia Bullirch, la oposición pide una sesión especial
El diputado Estaban Paulón presentó el pedido formal para que el jefe de Gabinete concurra al Congreso a dar explicaciones sobre su escándalo.
El escenario político se recalienta para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Luego de que Patricia Bullrich exigiera públicamente la presentación de su declaración jurada, un sector de la oposición en la Cámara de Diputados formalizó un pedido de sesión especial para el próximo jueves 14 de mayo a las 11:00 horas.
El objetivo central es interpelar al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito y, eventualmente, avanzar hacia una moción de censura para desplazarlo de su cargo.
La iniciativa fue impulsada por el diputado socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas) y logró aglutinar a un variado espectro legislativo: Maximiliano Ferraro y Mónica Frade (Coalición Cívica); Nicolás Massot (Encuentro Federal); Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Pla y Néstor Pitrola (Izquierda); y Pablo Juliano, Mariela Coletta y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).
A pesar del volumen político, la gran ausencia en el documento es la de Unión por la Patria (UxP). Desde el peronismo argumentan que buscaban un temario más amplio que incluyera emergencias Pyme y crisis en salud, mientras que otras fuentes aseguran que prefieren no arriesgarse a una sesión sin quórum que termine fortaleciendo a Adorni.
"Si tiene todo en regla, que informe en el Congreso. Junto a diputadas y diputados de diversos bloques solicitamos una sesión especial para el jueves 14 de mayo a fin de tratar todos los expedientes de interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni. Luego de las mentiras y omisiones del último informe, el Jefe de Gabinete debe rendir cuentas ante el Congreso", escribió Paulón.
El "Principio de Revelación" en el recinto
La oposición busca aplicar una de las máximas favoritas del presidente Milei: el "principio de revelación". El plan es dejar expuestos a quienes decidan no sentarse a exigir explicaciones sobre el patrimonio del funcionario.
Es importante destacar que el jueves 14 no se definiría la suerte final de Adorni:
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Sin dictamen: Como los proyectos no pasaron por comisiones, la sesión busca emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento (controladas por LLA).
Primer paso: El objetivo inmediato es forzar el inicio del trámite legislativo para que el funcionario deba rendir cuentas ante el Congreso.
Con el argumento de que "hasta Patricia Bullrich pide los papeles", la oposición apuesta a que la presión interna del oficialismo termine por facilitar el quórum y ponga al jefe de Gabinete en el centro de la escena legislativa.
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