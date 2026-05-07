Exigen interpelar a Manuel Adorni: tras la presión de Patricia Bullirch, la oposición pide una sesión especial

image Esteban Paulón y el pedido de sesión especial para interpelar a Manuel Adorni.

El "Principio de Revelación" en el recinto

La oposición busca aplicar una de las máximas favoritas del presidente Milei: el "principio de revelación". El plan es dejar expuestos a quienes decidan no sentarse a exigir explicaciones sobre el patrimonio del funcionario.

Es importante destacar que el jueves 14 no se definiría la suerte final de Adorni:

Sin dictamen: Como los proyectos no pasaron por comisiones, la sesión busca emplazar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento (controladas por LLA).

Primer paso: El objetivo inmediato es forzar el inicio del trámite legislativo para que el funcionario deba rendir cuentas ante el Congreso.

Con el argumento de que "hasta Patricia Bullrich pide los papeles", la oposición apuesta a que la presión interna del oficialismo termine por facilitar el quórum y ponga al jefe de Gabinete en el centro de la escena legislativa.