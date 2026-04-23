Diputados pidieron una audiencia con Casa Militar y la Secretaría de Medios por el cierre de la Sala de Prensa

El pedido dirigido al secretario de Medios, Javier Lanari, y al jefe de Casa Militar, Cnel. Mayor Sebastián Ignacio Ibáñez, tiene como objeto obtener "una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística".

"El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático", explicaron en el pedido oficial.