Diputados pidieron una audiencia con Casa Militar y la Secretaría de Medios por el cierre de la Sala de Prensa
A pedido de Casa Militar, el Gobierno retiró todas las acreditaciones de periodistas para entrar a la Casa Rosada. Ahora, los diputados piden explicaciones.
Un grupo de 13 diputados y diputadas pidió este jueves una audiencia urgente con los titulares de Casa Militar y de la Secretaría de Medios a propósito de la medida del Gobierno de cerrar la Sala de Periodistas en Casa Rosada y suprimir todas las acreditaciones que estaban al día.
Los diputados Juan Marino, Mónica Frade, Esteban Paulón, Sabrina Selva, Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Oscar Zago, Lourdes Arrieta, Nicolás Massot, Natalia de la Sota, Karina Maureira, Eduardo Falcone y Marcela Pagano solicitaron de manera formal "una audiencia conjunta a fin de abordar la crítica situación derivada de la reciente decisión de clausurar la histórica Sala de Periodistas de la Casa Rosada y retirar todas las acreditaciones de prensa".
"Observamos con profunda preocupación este hecho, que no solo afecta las condiciones laborales de los trabajadores de prensa acreditados, sino que constituye un menoscabo institucional a la libertad de expresión y de prensa y al derecho de acceso a la información pública", se lee en el texto reproducido por el diario Clarín.
"La Sala de Periodistas se ha caracterizado por ser un espacio emblemático en nuestra cultura democrática, cuya vigencia garantiza la transparencia y la inmediatez en la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la ciudadanía", señalaron los diputados, por lo que "su cierre representa un retroceso sin precedentes en la tradición republicana de nuestro país, dificultando la labor de quienes tienen la responsabilidad de informar sobre el día a día de la gestión gubernamental desde la sede del Gobierno Nacional".
El pedido dirigido al secretario de Medios, Javier Lanari, y al jefe de Casa Militar, Cnel. Mayor Sebastián Ignacio Ibáñez, tiene como objeto obtener "una explicación oficial detallada y la búsqueda inmediata de soluciones que garanticen el pleno ejercicio de la labor periodística".
"El libre acceso de la prensa a las fuentes de información es un pilar innegociable de cualquier sistema democrático", explicaron en el pedido oficial.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario