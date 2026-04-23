Martín Tetaz y Kelly Olmos se midieron en un duro cruce en cámara: "El déficit fiscal lo generaron ustedes"

Sin llegar a los insultos pero con más de un exabrupto, la diputada opositora y el economista libertario hicieron un contrapunto que llegó hasta los niveles de desocupación y endeudamiento en 2001, el contexto económico y político en el que Néstor Kirchner asumió la Presidencia, en 2003, y lo que sucedió durante los mandatos de Cristina Kirchner.

"Cristina es la primera presidenta de la democracia que asumió con un superávit fiscal alto y entregó con un déficit fiscal escandaloso", sentenció airado Martín Tetaz en el segmento de TN.

"Convirtió el superávit fiscal en déficit fiscal y no en un momento recesivo. Lo hizo en el momento de mayor crecimiento de toda la región por las, las hojas seiscientos... Sí, sí, es real", insistió el economista antes de aclarar que "la economía volaba en 2010 y 2011, así que no tenía nada que ver la recesión del 2008", con respecto al resultado de la política monetaria de la también exvicepresidenta.

Cuando Kelly Olmos preguntó por la inflación de aquellos años, Tetaz sentenció: "28% recibió (Cristina Kirchner), ¿sabe con cuánto recibió Néstor? ¿Sabe con cuánto recibió Néstor? Con deflación. No había inflación cuando asumió Néstor. No había. El mes que asumió Néstor, mayo del año 2003, hubo deflación en la Argentina, hubo menos, negativa era, los precios iban para atrás".

"El déficit fiscal, que es el que causó la deuda, lo generaron ustedes, no les tocó tampoco. Lo generaron ustedes por las políticas de subsidiarle la energía a la gente que lo podía pagar. Ustedes, en un contexto de escasez energética, subsidiaban la energía a familias de clase media-alta de la Argentina", disparó el economista en otro momento del intercambio.