Denunciaron penalmente a Javier Milei por prohibir el ingreso de periodistas a Casa Rosada

Pagano lamentó que se tratara de un hecho "inédito" y emarcó que una restricción de este tipo no se había registrado desde el retorno de la democracia en 1983, alertando sobre la gravedad institucional que implica filtrar el acceso a los trabajadores de prensa.

Para la diputada, impedir el trabajo de los acreditados es una señal peligrosa. "La prohibición del ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas es el primer paso para silenciar cualquier voz disidente", advirtió.

"No nos van a callar", sostuvo Marcela Pagano

El cierre del comunicado de Pagano fue una declaración de resistencia ante lo que considera un avance autoritario sobre el derecho a la información. Al comparar la situación actual con los "momentos más oscuros" del país, la legisladora buscó trazar un paralelismo con las épocas de censura estatal.

"NO NOS VAN A CALLAR", escribió en mayúsculas, cerrando un mensaje que promete escalar la tensión entre el sector del periodismo, los representantes legislativos y el Poder Ejecutivo.