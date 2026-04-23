"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Javier Milei confirmó su respaldo a Manuel Adorni en el Congreso
El también vocero libertario tiene previsto presentarse ante el Congreso el próximo miércoles 29 de abril, y allí también estarán los hermanos Milei.
Javier Milei anunció que el próximo miércoles 29 de abril acompañará a Manuel Adorni en su presentación ante el Congreso. La presencia del Presidente busca ratificar su apoyo total al jefe de Gabinete, quien se encuentra bajo la lupa de la Justicia en una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito.
En diálogo con el programa Argendata (Neura), el mandatario anticipó que se hará presente en el recinto legislativo para la rendición de cuentas de su ministro. "Sí, claro. Voy a estar. No tenga duda. Voy a ir a la exposición de Manuel. Sí, obvio. Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete", manifestó respecto a la jornada en la que el funcionario brindará su informe de gestión.
Por otro lado, el líder libertario no descartó la posibilidad de competir por la reelección en 2027, condicionando su candidatura al éxito de su programa de gobierno. “No sólo voy a terminar este mandato, voy a aplicar a otro, si creo que hice las cosas bien. Después va a decidir la gente”, aseguró.
Asimismo, se refirió a la situación judicial de su jefe de Gabinete, transmitiendo total confianza en el proceso: “Manuel dará las respuestas que correspondan, está trabajando la Justicia, se están cumpliendo los plazos, y estamos muy tranquilos”.
La polémica que envuelve al Gobierno: prohibió el acceso a periodistas a Casa Rosada
La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, implementada este jueves, se debe formalmente a una denuncia por presunto espionaje ilegal y razones de "seguridad nacional". El secretario de Prensa, Javier Lanari, y fuentes de la Casa Militar (encargada de la seguridad presidencial) argumentaron que la medida es preventiva, aunque no brindaron mayores detalles de cuándo volverá a haber acceso a la sala de periodistas.
Como era de esperarse, la decisión libertaria generó el repudio y todo tipo de reacciones en diferentes medios y organismos.
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