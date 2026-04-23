"Voy a ir a escuchar a mi jefe de Gabinete": Javier Milei confirmó su respaldo a Manuel Adorni en el Congreso

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La polémica que envuelve al Gobierno: prohibió el acceso a periodistas a Casa Rosada

La prohibición del ingreso de periodistas a la Casa Rosada, implementada este jueves, se debe formalmente a una denuncia por presunto espionaje ilegal y razones de "seguridad nacional". El secretario de Prensa, Javier Lanari, y fuentes de la Casa Militar (encargada de la seguridad presidencial) argumentaron que la medida es preventiva, aunque no brindaron mayores detalles de cuándo volverá a haber acceso a la sala de periodistas.

Como era de esperarse, la decisión libertaria generó el repudio y todo tipo de reacciones en diferentes medios y organismos.