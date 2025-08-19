Estafa $LIBRA: diputados buscan reactivar la comisión investigadora

La vicepresidencia quedará en manos del candidato que ocupe el segundo lugar en ese recuento, mientras que la secretaría corresponderá al mismo grupo de bloques que eligió al presidente. Con este mecanismo, la oposición asegura la conducción de la comisión, al controlar al menos 136 diputados, más de la mitad de la Cámara.

El proyecto establece además que la comisión deberá presentar su informe final antes del 10 de noviembre. En la sesión del miércoles pasado, la oposición reunió 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por la funcional Silvia Lospennato.