Estafa $LIBRA: diputados buscan reactivar la comisión investigadora
Con esta herramienta, la Cámara Baja busca indagar cual es la responsabilidad que tuvo el presidente Javier Milei.
Este miércoles, la Cámara de Diputados debatirá, en sesión especial, una iniciativa para tomar el control de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA y su vinculación con Javier Milei.
La resolución quedó plasmada en un dictamen conjunto de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento, incluido en el temario que se debatirá mañana en la sesión especial impulsada por los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica.
El dictamen de mayoría, impulsado por Maximiliano Ferraro, asegura los votos necesarios para establecer el sistema de designación de autoridades, un paso clave para que la comisión pueda finalmente comenzar a trabajar.
Desde su creación, la comisión encargada de investigar la participación del presidente Javier Milei en la megaestafa $Libra permanecía paralizada por la imposibilidad de definir sus autoridades.
La nueva propuesta opositora, una especie de corrección al proyecto original, establece un mecanismo para resolver empates en la elección de autoridades, situación que había bloqueado el avance durante meses: "Será designado como presidente aquel miembro propuesto que cuente con el respaldo de los miembros de la comisión cuyos bloques parlamentarios representen, en conjunto, la mayor cantidad de diputados en la Honorable Cámara", precisa el texto.
La vicepresidencia quedará en manos del candidato que ocupe el segundo lugar en ese recuento, mientras que la secretaría corresponderá al mismo grupo de bloques que eligió al presidente. Con este mecanismo, la oposición asegura la conducción de la comisión, al controlar al menos 136 diputados, más de la mitad de la Cámara.
El proyecto establece además que la comisión deberá presentar su informe final antes del 10 de noviembre. En la sesión del miércoles pasado, la oposición reunió 135 apoyos para aprobar la moción de emplazamiento del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, y de Peticiones, Poderes y Reglamento, encabezada por la funcional Silvia Lospennato.
